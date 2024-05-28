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ГБР во Львове проводило обыски в военном колледже — в чем подозревают

28 мая 2024 11:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
ДБР во Львове проводило обыски в военном колледже — в чем подозревают
Сотрудники Государственного бюро расследования. Фото иллюстративное: vesti.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) осуществляют обыски в Военном колледже сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове. Одного из должностных лиц подозревают в организации побега за границу уклоняющегося.

Об этом говорится на странице Военного колледжа сержантского состава в Facebook во вторник, 28 мая.

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Как отмечается в сообщении, правоохранительные органы расследуют уголовное дело, которое касается вероятной причастности одного из должностных лиц Военного колледжа сержантского состава к организации незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины. Эти граждане не имели права уезжать из страны во время военного положения.

Руководство Военного колледжа уверяет, что всячески содействует правоохранительным органам в объективном расследовании этого уголовного производства.

"Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и оказываем всю необходимую поддержку всестороннему и объективному расследованию. Наша цель — установить истину и обеспечить соблюдение законности во всех аспектах деятельности колледжа", — отмечают в колледже.

ДБР во Львове проводило обыски в военном колледже — в чем подозревают - фото 1
Сообщение скриншота Военного колледжа сержантского состава

Об обысках в академии сухопутных войск и ее структурном подразделении первой сообщила народная депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцик.

"По данным следствия, господин Л., бывший судья, а теперь помощник начальника части отделения Военного колледжа сержантского состава НАСВ за денежное вознаграждение в размере 13 000 долларов США обещал помочь мужчине в подготовке и выдаче документов, которые дают основания для выезда лица мобилизационного возраста за границу", — написала Яцик.

ДБР во Львове проводило обыски в военном колледже — в чем подозревают - фото 2
Скриншот сообщения Юлии Яцик

Напомним, что в Донецкой области правоохранителей разоблачили в хитрой схеме, связанной с незаконным начислением боевых доплат подчиненным. Четверо должностных лиц безосновательно насчитали более 2,6 млн гривен боевых доплат подчиненным.

Ранее ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен.

ГБР
учеба
военные
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уклонисты

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