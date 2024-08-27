Мобілізація поліцейських в Україні — у яких бригадах служитимуть правоохоронці

Випуск офіцерів поліції у Львові. Фото: lvduvs.edu.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків. Серед них також можуть бути й працівники поліції, адже бронюванню підлягають не всі правоохоронці.

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Яку кількість поліцейських можуть мобілізувати та де у такому разі працівники НПУ проходитимуть службу, розповідаємо далі в матеріалі.

Так, за офіційною інформацією, яку надав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, відповідно до чинної постанови Кабінету міністрів України №650, мобілізації підлягають до 10% поліцейських, 90% — заброньовані від призову на військову службу.

Усі мобілізовані працівники поліції можуть долучитися до одної з чотирьох бригад:

"Лють" — об'єднана штурмова бригада Національної поліції України;

Національної поліції України; Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності;

"Хижак" — друга зведена бригада Департаменту патрульної поліції;

"Хижак" — друга зведена бригада Департаменту патрульної поліції; Третя — зведена бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Правоохоронці у Запоріжжі. Фото: mvs.gov.ua

Варто додати, що три зведені бригади налічують понад п'ять тис. правоохоронців, які виконують завдання на територіях, що межують із РФ і Білоруссю. Штатна чисельність штурмової бригади "Лють" також становить 5 тис. поліцейських.

Крім цього, у прифронтових регіонах несуть службу близько 30 тисяч працівників поліції. Вони, окрім розслідування злочинів і охорони публічного порядку, також активно допомагають в евакуації цивільних.

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