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Де проходитимуть службу мобілізовані поліцейські в Україні — чотири бригади

27 серпня 2024 04:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація поліцейських в Україні — у яких бригадах служитимуть правоохоронці
Випуск офіцерів поліції у Львові. Фото: lvduvs.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків. Серед них також можуть бути й працівники поліції, адже бронюванню підлягають не всі правоохоронці. 

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Яку кількість поліцейських можуть мобілізувати та де у такому разі працівники НПУ проходитимуть службу, розповідаємо далі в матеріалі. 

Так, за офіційною інформацією, яку надав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, відповідно до чинної постанови Кабінету міністрів України №650, мобілізації підлягають до 10% поліцейських, 90% — заброньовані від призову на військову службу. 

Усі мобілізовані працівники поліції можуть долучитися до одної з чотирьох бригад: 

  • "Лють" — об'єднана штурмова бригада Національної поліції України;
  • Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності;
  • "Хижак" — друга зведена бригада Департаменту патрульної поліції;
  • Третя — зведена бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

 

Мобілізація поліцейських в Україні — у яких бригадах служитимуть правоохоронці
Правоохоронці у Запоріжжі. Фото: mvs.gov.ua

Варто додати, що три зведені бригади налічують понад п'ять тис. правоохоронців, які виконують завдання на територіях, що межують із РФ і Білоруссю. Штатна чисельність штурмової бригади "Лють" також становить 5 тис. поліцейських.

Крім цього, у прифронтових регіонах несуть службу близько 30 тисяч працівників поліції. Вони, окрім розслідування злочинів і охорони публічного порядку, також активно допомагають в евакуації цивільних.

Раніше ми повідомляли, чи можуть мобілізувати волонтерів на військову службу. 

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати бронювання без військово-облікового документа.

Також ми інформували, чи можуть 60-річні військові залишитися в ЗСУ

ЗСУ поліція Бригада мобілізація бронювання військовозобов'язані

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