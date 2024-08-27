Мобилизация полицейских в Украине — в каких бригадах будут служить правоохранители

Где будут проходить службу мобилизованные полицейские в Украине — четыре бригады
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин. Среди них также могут быть работники полиции, ведь бронированию подлежат не все правоохранители.
Какое количество полицейских могут мобилизовать, и где в таком случае работники НПУ будут проходить службу, рассказываем далее в материале.
Так, по официальной информации, которую предоставил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в соответствии с действующим постановлением Кабинета министров Украины №650 мобилизации подлежат до 10% полицейских, 90% — забронированы от призыва на военную службу.
Все мобилизованные сотрудники полиции могут присоединиться к одной из четырех бригад:
- "Лють" — объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины;
- Первая сводная бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности;
- "Хищник" — вторая сводная бригада Департамента патрульной полиции;
- Третья — сводная бригада подразделений полиции особого назначения КОРД.
Следует добавить, что три сводных бригады насчитывают более пяти тыс. правоохранителей, выполняющих задачи на территориях, граничащих с РФ и Беларусью. Штатная численность штурмовой бригады "Лють" также составляет 5 тыс. полицейских.
Кроме того, в прифронтовых регионах несут службу около 30 тысяч сотрудников полиции. Они кроме расследования преступлений и охраны публичного порядка также активно помогают в эвакуации гражданских.
Ранее мы сообщали, могут ли мобилизовать волонтеров на военную службу.
Напомним, мы писали, можно ли получить бронирование без военно-учетного документа.
Также мы информировали, могут ли 60-летние военные остаться в ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!