Мобилизация полицейских в Украине — в каких бригадах будут служить правоохранители

Выпуск офицеров полиции во Львове. Фото: lvduvs.edu.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин. Среди них также могут быть работники полиции, ведь бронированию подлежат не все правоохранители.

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Какое количество полицейских могут мобилизовать, и где в таком случае работники НПУ будут проходить службу, рассказываем далее в материале.

Так, по официальной информации, которую предоставил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в соответствии с действующим постановлением Кабинета министров Украины №650 мобилизации подлежат до 10% полицейских, 90% — забронированы от призыва на военную службу.

Все мобилизованные сотрудники полиции могут присоединиться к одной из четырех бригад:

"Лють" — объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины;

— объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины; Первая сводная бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности;

"Хищник" — вторая сводная бригада Департамента патрульной полиции;

"Хищник" — вторая сводная бригада Департамента патрульной полиции; Третья — сводная бригада подразделений полиции особого назначения КОРД.

Правоохранители в Запорожье. Фото: mvs.gov.ua

Следует добавить, что три сводных бригады насчитывают более пяти тыс. правоохранителей, выполняющих задачи на территориях, граничащих с РФ и Беларусью. Штатная численность штурмовой бригады "Лють" также составляет 5 тыс. полицейских.

Кроме того, в прифронтовых регионах несут службу около 30 тысяч сотрудников полиции. Они кроме расследования преступлений и охраны публичного порядка также активно помогают в эвакуации гражданских.

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