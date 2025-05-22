Втрата бронювання загрожує деяким працівникам критичних підприємств - причина

Бронювання працівників через ТЦК. Фото: УНІАН

Міністерство економіки України закликає критично важливі підприємства не зволікати з поданням необхідної документації. Це важливо, щоб зберегти право на бронювання працівників.

Про це йдеться у листі відомства від 19 травня 2025 року №27-11/37509-07.

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Чому працівники можуть втратити бронювання

Наразі відомство проводить моніторинг відповідного статусу таких підприємств, і до 28 травня вони мають надати пакет підтверджувальних документів.

Зокрема, необхідно подати:

витяг Державної податкової служби України щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами по всіх філіях, представництвах і відокремлених підрозділах за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи, що підтверджують право власності або оренди нерухомості, які свідчать про діяльність підприємства щонайменше у трьох регіонах країни.

У міністерстві попереджають, що у разі неподання цієї інформації, підприємства можуть втратити можливість бронювати своїх працівників.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, чи зміняться в Україні критерії бронювання.

Раніше ми інформували, що під час бронювання через застосунок "Дія" можуть виникати ситуації, коли інформація про працівника не з'являється в системі. Щоб вирішити цю проблему, рекомендуємо звернутися до Пенсійного фонду або скористатися сервісом "Резерв+".