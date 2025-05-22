Потеря бронирования грозит некоторым работникам критических предприятий - причина

Бронирование работников через ТЦК. Фото: УНИАН

Министерство экономики Украины призывает критически важные предприятия не затягивать с подачей необходимой документации. Это важно, чтобы сохранить право на бронирование работников.

Об этом говорится в письме ведомства от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07.

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Сейчас ведомство проводит мониторинг соответствующего статуса таких предприятий, и до 28 мая они должны предоставить пакет подтверждающих документов.

В частности, необходимо подать:

выписку Государственной налоговой службы Украины о состоянии расчетов с бюджетом и целевыми фондами по всем филиалам, представительствам и обособленным подразделениям за период с 1 января по 30 апреля 2025 года;

документы, подтверждающие право собственности или аренды недвижимости, свидетельствующие о деятельности предприятия по меньшей мере в трех регионах страны.

В министерстве предупреждают, что в случае непредставления этой информации, предприятия могут потерять возможность бронировать своих работников.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, изменятся ли в Украине критерии бронирования.

Ранее мы информировали, что при бронировании через приложение "Дія" могут возникать ситуации, когда информация о работнике не появляется в системе. Чтобы решить эту проблему, рекомендуем обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться сервисом "Резерв+".