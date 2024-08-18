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Деяких пенсіонерів можуть мобілізувати — у Раді виступили із заявою

18 серпня 2024 19:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Раді зробили заяву щодо мобілізації пенсіонерів
Військовий квиток. Фото: Армія Інформ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні у серпні вкотре продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. До лав Збройних сил можуть призвати і деяких чоловіків, які вже перебувають на пенсії.

Про це заявив голова підкомітету з питань безпеки та оборони Федір Веніславський, пише видання "На пенсії".

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За словами Веніславського, пенсіонери, які раніше працювали в силових структурах, можуть бути мобілізовані до Збройних Сил України за умови придатності за станом здоров’я.

Він зазначив, що обмеження на їхню мобілізацію відсутні, і вони підлягають призову на загальних підставах.

Додамо, що військові, які починали свою кар'єру як курсанти, зазвичай виходять на пенсію у віці близько 43 років і часто продовжують працювати в інших сферах.

За чинним законодавством пенсійний вік для чоловіків починається з 60 років, за умови наявності 31 року страхового стажу, що буде актуальним у 2024 році (у 2025 році вимога зросте до 32 років).

Наразі вік у 60 років є граничним для перебування в армії, за винятком військовослужбовців вищого офіцерського складу, які можуть служити до 65 років.

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