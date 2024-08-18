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Некоторых пенсионеров могут мобилизовать — в Раде выступили с заявлением

18 августа 2024 19:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Раде сделали заявление о мобилизации пенсионеров
Военный билет. Фото: Армия Информ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в августе продлили военное положение и общую мобилизацию. В ряды Вооруженных сил могут призвать и некоторых мужчин, уже находящихся на пенсии.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский, пишет издание "На пенсии".

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По словам Вениславского, пенсионеров ранее работавших в силовых структурах, могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины при условии пригодности по состоянию здоровья.

Он отметил, что ограничения на их мобилизацию отсутствуют, и они подлежат призыву на общих основаниях.

Добавим, что военные, начинавшие свою карьеру как курсанты, обычно выходят на пенсию в возрасте около 43 лет и часто продолжают работать в других областях.

По действующему законодательству, пенсионный возраст для мужчин начинается с 60 лет, при наличии 31 года страхового стажа, который будет актуальным в 2024 году (в 2025 году требование возрастет до 32 лет).

В настоящее время возраст в 60 лет является предельным для пребывания в армии, за исключением военнослужащих высшего офицерского состава, которые могут служить до 65 лет.

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