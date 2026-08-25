Демобілізація під час контракту: чи доведеться служити далі

Військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

Громадяни, які підписують контракти із ЗСУ на визначений термін, мають гарантоване законом право на звільнення після закінчення військової служби. Навіть якщо термін дії ще триває, рішення про загальну демобілізацію дозволить розірвати угоду.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на пояснення Сил оборони України.

Що буде з військовими на контракті у випадку загальної демобілізації

Для цивільних осіб в Україні діє зараз можливість долучитися до війська, підписавши контракт. Термін такої служби є фіксованим і становить 14 або 24 місяці. Головною гарантією для військовослужбовців виступає право повернутися до цивільного життя одразу після завершення визначеного терміну. Відповідно до положень Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військове командування зобов'язане відпустити особу по закінченню дії підписаного документа.

Важливим нюансом є сценарій можливого оголошення демобілізації в країні. Якщо держава ухвалить відповідне рішення, військовослужбовці не будуть змушені залишатися в армії до кінця дії свого договору. Ті громадяни, які не виявлять бажання продовжувати службу, зможуть розірвати контракт і звільнитися в межах демобілізаційних процесів, не чекаючи календарного завершення угоди.

Чи можна в контракті змінити пункти умов які не подобаються

Змінити, додати або прибрати окремі умови чи пункти під час підписання неможливо. Форма угоди є типовою та жорстко стандартизована на рівні Кабінету Міністрів України.

Жодних індивідуальних змін чи додаткових вимог від підписантів урядовий формат не передбачає.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що громадяни України з безстроковою інвалідністю та належно оформленою відстрочкою від мобілізації зберігають право на отримання статусу біженця в ЄС. Факт перебування на військовому обліку не є перешкодою для захисту за кордоном, проте під час першого перетину кордону можуть вимагати додаткові документи.

Водночас судова влада відхилила позов військовозобов'язаного щодо визнання недійсною його мобілізації, яка відбулася в серпні 2025 року з грубими порушеннями. Апеляційний суд визнав факти окремих процедурних порушень із боку ТЦК, однак кваліфікував їх як несуттєві для того, щоб скасувати призов.