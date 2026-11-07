Демобілізація через догляд за родичами: роз'яснення юриста

Догляд військового за родичем з інвалідністю. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовослужбовці, які планують демобілізуватися для догляду за хворими батьками, масово роблять помилку, звертаючись до ЦНАПів. Юристи пояснюють, що командирам першочергово потрібен акт про сімейний стан, який видають виключно ТЦК. Також для звільнення необхідно дотриматися умови, що немає інших родичів першого та другого ступеня, які могли б попіклуватися про родича замість бійця.

На цьому наголосили юристи Владислав Дерій та Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Яку помилку роблять військові при спробі демобілізуватися по догляду

Якщо військовий уже має на руках висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу родича в постійному догляді на рік, то не потрібно йти до ЦНАПу для отримання акту про встановлення факту догляду.

Аби командир прийняв рапорт, військовому потрібен "Акт перевірки сімейного стану військовослужбовця". Оформленням цього документа займаються не органи соціального захисту, а виключно працівники ТЦК та СП.

Суворі правила демобілізації за сімейними обставинами

Навіть правильно оформлений акт від військкомату не гарантує автоматичного повернення додому. Згідно з частиною дванадцятою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", під час дії воєнного стану механізм звільнення з лав ЗСУ є вкрай жорстким.

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Демобілізація схвалюється лише за збігу трьох обов'язкових обставин. Насамперед батько, мати або ж батьки дружини чи чоловіка повинні мати офіційно встановлену І або ІІ групу інвалідності. Їхній стан має підтверджуватися медичною довідкою від ЛКК або ЕКОПФО, де прямо вказана необхідність забезпечення постійного стороннього догляду.

Такоє у бійця не має бути інших членів родини першого та другого ступеня споріднення. Законодавство відносить до першого ступеня дітей (включно з усиновленими), законне подружжя та батьків. Другий ступінь охоплює рідних братів і сестер, бабусь, дідусів та онуків.

Наявність хоча б когось із цього широкого переліку миттєво блокує підписання рапорту на звільнення. Єдиний передбачений виняток працює лише в тому разі, коли всі наявні родичі самі потребують сторонньої допомоги, що має підтверджуватися відповідними документами від МСЕК чи ЛКК.

Якщо армієць відповідає всім заявленим критеріям, йому залишається сформувати на подачу відповідний перелік документів.

Разом із написаним рапортом солдат подає власне свідоцтво про народження та висновок ЛКК щодо стану здоров'я батька. Туди ж обов'язково додається оформлений у ТЦК та затверджений очільником військкомату акт перевірки сімейного стану, де офіційно зафіксовано інформацію про відсутність інших опікунів.

Окремим пунктом додається підтвердження самої інвалідності хворого родича. Як доказ приймається довідка МСЕК або ж витяг від експертної команди, який формується за формою згідно з наказом МОЗ № 2067 від 10 грудня 2024 року.

Альтернативою може слугувати ще й копія пенсійного чи іншого профільного посвідчення із зазначеною групою та причиною виникнення недуги. Також командування зобов'язане прийняти довідку для пільговиків, які не мають права на пенсію. Такий документ видається відповідно до форми, затвердженої наказом Мінсоцполітики № 946 від 21 вересня 2015 року.

Новини.LIVE інформували раніше, що працівники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) отримали право на відстрочку від мобілізації за спеціальною процедурою. Норма поширюється виключно на тих членів агентства та штатних співробітників секретаріату, які мають науковий ступінь, працюють на повну ставку і для яких ця посада є основним місцем роботи.

Водночас українці, які мають підстави для відстрочки через постійний догляд за особою з інвалідністю, стикаються зі збоями під час її автоматичного переоформлення. Найчастіше відмова електронної системи у продовженні відстрочки зумовлена не скасуванням самого права, а відсутністю або некоректністю цифрових записів у реєстрах.