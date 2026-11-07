Демобилизация в связи с уходом за родственниками: разъяснения юриста

Уход военнослужащего за родственником-инвалидом. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнослужащие, планирующие демобилизоваться для ухода за больными родителями, массово допускают ошибку, обращаясь в ЦПАПы. Юристы объясняют, что командирам в первую очередь требуется справка о семейном положении, которую выдают исключительно ТЦК. Также для увольнения необходимо соблюсти условие об отсутствии других родственников первой и второй степени, которые могли бы позаботиться о родственнике вместо военнослужащего.

Об этом подчеркнули юристы Владислав Дерий и Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какую ошибку допускают военные при попытке демобилизоваться по уходу

Если у военнослужащего уже есть на руках заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного ухода за родственником в течение года, то нет необходимости обращаться в ЦПАП для получения акта об установлении факта ухода.

Чтобы командир принял рапорт, военному нужен "Акт проверки семейного положения военнослужащего". Оформлением этого документа занимаются не органы социальной защиты, а исключительно сотрудники ТЦК и СП.

Строгие правила демобилизации по семейным обстоятельствам

Даже правильно оформленный акт из военкомата не гарантирует автоматического возвращения домой. Согласно части двенадцатой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время действия военного положения механизм увольнения из рядов ВСУ является крайне жестким.

Читайте также:

Демобилизация допускается только при совпадении трех обязательных условий. Прежде всего, отец, мать или родители супруги или супруга должны иметь официально установленную I или II группу инвалидности. Их состояние должно подтверждаться медицинской справкой от ЛКК или ЭКОПФО, где прямо указана необходимость обеспечения постоянного постороннего ухода.

Кроме того, у военнослужащего не должно быть других членов семьи первой и второй степени родства. Законодательство относит к первой степени детей (включая усыновленных), законных супругов и родителей. Вторая степень включает родных братьев и сестер, бабушек, дедушек и внуков.

Наличие хотя бы кого-то из этого обширного перечня мгновенно блокирует подписание рапорта об увольнении. Единственное предусмотренное исключение действует только в том случае, когда все имеющиеся родственники сами нуждаются в посторонней помощи, что должно подтверждаться соответствующими документами от МСЭК или ЛКК.

Если военнослужащий соответствует всем заявленным критериям, ему остается собрать для подачи соответствующий перечень документов.

Вместе с написанным рапортом солдат подает своё свидетельство о рождении и заключение ЛКК о состоянии здоровья отца. К ним же обязательно прилагается оформленный в ТЦК и утвержденный начальником военкомата акт проверки семейного положения, в котором официально зафиксирована информация об отсутствии других опекунов.

Отдельным пунктом прилагается подтверждение самой инвалидности больного родственника. В качестве доказательства принимается справка МСЭК или выписка из заключения экспертной комиссии, оформленная по форме, установленной приказом МЗ № 2067 от 10 декабря 2024 года.

В качестве альтернативы может служить также копия пенсионного или иного профильного удостоверения с указанием группы инвалидности и причины возникновения заболевания. Также командование обязано принять справку для льготников, не имеющих права на пенсию. Такой документ выдается в соответствии с формой, утвержденной приказом Минсоцполитики № 946 от 21 сентября 2015 года.

Новини.LIVE ранее сообщали, что сотрудники Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) получили право на отсрочку от мобилизации по специальной процедуре. Норма распространяется исключительно на тех членов агентства и штатных сотрудников секретариата, которые имеют ученую степень, работают на полную ставку и для которых эта должность является основным местом работы.

В то же время украинцы, имеющие основания для отсрочки в связи с постоянным уходом за лицом с инвалидностью, сталкиваются с сбоями при ее автоматическом переоформлении. Чаще всего отказ электронной системы в продлении отсрочки обусловлен не отменой самого права, а отсутствием или некорректностью цифровых записей в реестрах.