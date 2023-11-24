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Демобілізація строковиків — Данілов виступив з важливою заявою

24 листопада 2023 19:09
оновлено: 19:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Демобілізація строковиків — Данілов виступив з важливою заявою
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Найближчим часом військовослужбовці строкової служби будуть демобілізовані. Строковики, у яких закінчився термін служби, можуть залишитися у лавах ЗСУ, продовживши свій контракт.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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На Ставці Верховного Головнокомандувача посадовці обговорювали питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.

За словами Данілова, Президент України Володимир Зеленський запропонував провести демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Секретар РНБО зазначив, що військові присутні на Ставці погодилися із такою пропозицією. Відповідно незабаром військові-контрактники будуть демобілізовані.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", — наголосив Данілов.

Що робити строковикам, які хочуть продовжити службу

Він також додав, що строковики, які завершили свою службу і хочуть залишитися в лавах ЗСУ, можуть продовжити службу, уклавши контракт. Натомість інші будуть демобілізовані. За словами секретаря РНБО таке рішення є "справедливим".

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де прийняв доповіді від ряду командувачів ЗСУ. Також темою обговорення виступило питання щодо ВЛК та діяльності військкоматів. 

В Україні триває загальна мобілізація, а паралельно з цим збільшується кількість ухилянтів. Своєю чергою військові, які на фронті з повномасштабної війни, просять про демобілізацію. На це має право певна категорія людей. Хто може звільнитися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану і з яких причин, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько. 

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