Звільнення зі служби - хто може демобілізуватися

Загальна мобілізація в Україні. Фото: Facebook

В Україні триває загальна мобілізація, а паралельно з цим збільшується кількість ухилянтів. У свою чергу військові, які на фронті з повномасштабної війни, просять про демобілізацію. На це має право певна категорія людей.

Хто може звільнитися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану і з яких причин, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

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Хто може звільнитися з ЗСУ

За словами юриста, підстави звільнитися від служби різні для певних категорій військовослужбовців. Наприклад, строковики під час дії воєнного стану можуть звільнитися за такими критеріями:

якщо президент оголосить демобілізацію,

якщо військовий отримає висновок ВЛК про непридатність до військової служби,

за сімейними обставинами,

якщо набрав силу обвинувальний вирок суду, за яким військовий має відбути покарання у вигляді позбавлення волі.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Звільнення з лав ЗСУ на підставі рапорта

До категорій з іншими правилами належать військові на контракті, мобілізовані або призвані резервісти. Вони можуть написати рапорт на звільнення:

у разі досягнення 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65 років,

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

на підставі висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби.

"Це важливо, адже не є підставою "обмежена придатність" чи "непридатність у мирний час, обмежена придатність у воєнний час", таких осіб просто переведуть на інший вид несення служби", — додав юрист.

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