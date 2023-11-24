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Як звільнитися з лав ЗСУ під час воєнного стану — відповідь юриста

24 листопада 2023 18:42
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Звільнення зі служби - хто може демобілізуватися
Загальна мобілізація в Україні. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні триває загальна мобілізація, а паралельно з цим збільшується кількість ухилянтів. У свою чергу військові, які на фронті з повномасштабної війни, просять про демобілізацію. На це має право певна категорія людей. 

Хто може звільнитися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану і з яких причин, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько. 

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Хто може звільнитися з ЗСУ

За словами юриста, підстави звільнитися від служби різні для певних категорій військовослужбовців. Наприклад, строковики під час дії воєнного стану можуть звільнитися за такими критеріями: 

  • якщо президент оголосить демобілізацію, 
  • якщо військовий отримає висновок ВЛК про непридатність до військової служби, 
  • за сімейними обставинами, 
  • якщо набрав силу обвинувальний вирок суду, за яким військовий має відбути покарання у вигляді позбавлення волі. 
мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел 

Звільнення з лав ЗСУ на підставі рапорта  

До категорій з іншими правилами належать військові на контракті, мобілізовані або призвані резервісти. Вони можуть написати рапорт на звільнення: 

  • у разі досягнення 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65 років,
  • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.
  • на підставі висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби.

"Це важливо, адже не є підставою "обмежена придатність" чи "непридатність у мирний час, обмежена придатність у воєнний час", таких осіб просто переведуть на інший вид несення служби", — додав юрист. 

Раніше ми писали, чи можуть призвати батька на службу, якщо син в армії і батько обмежено придатний. 

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