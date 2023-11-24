Звільнення зі служби - хто може демобілізуватися

Як звільнитися з лав ЗСУ під час воєнного стану — відповідь юриста
В Україні триває загальна мобілізація, а паралельно з цим збільшується кількість ухилянтів. У свою чергу військові, які на фронті з повномасштабної війни, просять про демобілізацію. На це має право певна категорія людей.
Хто може звільнитися з лав ЗСУ під час дії воєнного стану і з яких причин, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.
Хто може звільнитися з ЗСУ
За словами юриста, підстави звільнитися від служби різні для певних категорій військовослужбовців. Наприклад, строковики під час дії воєнного стану можуть звільнитися за такими критеріями:
- якщо президент оголосить демобілізацію,
- якщо військовий отримає висновок ВЛК про непридатність до військової служби,
- за сімейними обставинами,
- якщо набрав силу обвинувальний вирок суду, за яким військовий має відбути покарання у вигляді позбавлення волі.
Звільнення з лав ЗСУ на підставі рапорта
До категорій з іншими правилами належать військові на контракті, мобілізовані або призвані резервісти. Вони можуть написати рапорт на звільнення:
- у разі досягнення 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65 років,
- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.
- на підставі висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби.
"Це важливо, адже не є підставою "обмежена придатність" чи "непридатність у мирний час, обмежена придатність у воєнний час", таких осіб просто переведуть на інший вид несення служби", — додав юрист.
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