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Демобілізація в Україні — нардеп Веніславський зробив заяву

13 січня 2025 13:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Веніславський пояснив, чому не варто чекати на демобілізацію найближчим часом
Народний депутат Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що швидкої та масової демобілізації найближчим часом не буде. Йдеться про наступні три місяці.

Про це Федір Веніславський сказав в ефірі NV.

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Веніславський припустив, що Міністерство оборони може розробити законопроєкт про демобілізацію та подати його до парламенту, проте це не гарантує його ухвалення.

"Я вважаю, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців", — додав нардеп.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що наразі головною проблемою мобілізації є відсутність визначеного терміну демобілізації

Раніше Нардеп Олександр Юрченко заявив, що демобілізація може поставити під загрозу безпеку країни та життя тих, хто повернеться додому. 

українці Україна Федір Веніславський мобілізація демобілізація

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