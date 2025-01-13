Веніславський пояснив, чому не варто чекати на демобілізацію найближчим часом

Демобілізація в Україні — нардеп Веніславський зробив заяву
Народний депутат Федір Веніславський заявив, що швидкої та масової демобілізації найближчим часом не буде. Йдеться про наступні три місяці.
Про це Федір Веніславський сказав в ефірі NV.
Демобілізація військових
Веніславський припустив, що Міністерство оборони може розробити законопроєкт про демобілізацію та подати його до парламенту, проте це не гарантує його ухвалення.
"Я вважаю, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців", — додав нардеп.
Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що наразі головною проблемою мобілізації є відсутність визначеного терміну демобілізації.
Раніше Нардеп Олександр Юрченко заявив, що демобілізація може поставити під загрозу безпеку країни та життя тих, хто повернеться додому.
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