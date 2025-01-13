Веніславський пояснив, чому не варто чекати на демобілізацію найближчим часом

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що швидкої та масової демобілізації найближчим часом не буде. Йдеться про наступні три місяці.

Про це Федір Веніславський сказав в ефірі NV.

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Веніславський припустив, що Міністерство оборони може розробити законопроєкт про демобілізацію та подати його до парламенту, проте це не гарантує його ухвалення.

"Я вважаю, що очікувати масового звільнення з військової служби військовослужбовців навряд чи варто навіть протягом наступних трьох місяців", — додав нардеп.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що наразі головною проблемою мобілізації є відсутність визначеного терміну демобілізації.

Раніше Нардеп Олександр Юрченко заявив, що демобілізація може поставити під загрозу безпеку країни та життя тих, хто повернеться додому.