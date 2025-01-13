Вениславский объяснил, почему не стоит ждать демобилизации в ближайшее время

Демобилизация в Украине — нардеп Вениславский сделал заявление
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что быстрой и массовой демобилизации в ближайшее время не будет. Речь идет о следующих трех месяцах.
Об этом Федор Вениславский сказал в эфире NV.
Демобилизация военных
Вениславский предположил, что Министерство обороны может разработать законопроект о демобилизации и подать его в парламент, однако это не гарантирует его принятия.
"Я считаю, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит даже в течение следующих трех месяцев", — добавил нардеп.
Напомним, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что сейчас главной проблемой мобилизации является отсутствие определенного срока демобилизации.
Ранее Нардеп Александр Юрченко заявил, что демобилизация может поставить под угрозу безопасность страны и жизнь тех, кто вернется домой.
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