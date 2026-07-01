Демобілізація в Україні: Сирський назвав умову

Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Любомир Кучер редактор, юрист

Питання щодо звільнення зі служби залишається однією з найважливіших тем для українських захисників. Військове керівництво країни роз'яснило, за яких саме умов цей процес зможе стати реальністю. Для впровадження таких змін необхідно чітко визначити ключові фактори, що впливають на обороноздатність держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН.

За якої умови в Україні можлива демобілізація

Керівник наголосив, що під час розробки реформи необхідно прорахувати всі можливі ризики. Першочерговим завданням він назвав утримання високої боєздатності підрозділів. Річ у тім, що в разі демобілізації лави війська можуть залишити саме досвідчені бійці, замість яких потрібно підготувати нові кадри.

"Реформи для того ж і задумуються, щоб все було реалістично. І питання лише в урахуванні всіх тих особливостей, чи, скажемо так, проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи", — зазначив Сирський.

Також він додав, що важливо, аби в суспільстві панувала справедливість. Фахівці вже розробили конкретні пропозиції стосовно окремих напрямків демобілізації. Ключовою умовою залишається наявність резервів для поповнення війська.

"Я бачу, що це реалістично, просто там є багато обмежень, які пов'язані з нашими можливостями з мобілізації. І це треба враховувати, скільки ми зможемо мобілізувати, щоб забезпечити ті категорії, які будуть звільнятися. Тому якраз тут будуть певні обмеження", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського повідомляв, що в українському війську розпочалася ротація. Наразі триває її перший етап. Щоправда, на деяких ділянках фронту цей процес проходить з ускладненнями.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що учасники бойових дій мають право на низку державних пільг. Зокрема, йдеться про медичне та санітарне обслуговування. Лікуватися в закладах санаторного типу такі громадяни можуть безкоштовно.