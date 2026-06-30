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Головна Мобілізація УБД мають право на санаторії та пільги в поліклініках: повний список

УБД мають право на санаторії та пільги в поліклініках: повний список

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 16:29
УБД мають право на санаторії та пільги в поліклініках: повний список
Військовослужбовець у санаторії. Фото: "Новинарня"

Учасники бойових дій мають право на низку державних пільг. Серед них є пільги на медичне і санаторне обслуговування. Так, військовому в статусі УБД мають надати безкоштовне лікування у закладах санаторного типу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Учасники бойових дій в Україні

Велика частина українських військовослужбовців перебуває або у зоні бойових дій, або у безпосередній близькості до фронту. Таким чином, ці військові беруть безпосередню участь у воєнних діях.

Такі військовослужбовці мають право на отримання спеціального статусу. Цей статус називається "учасник бойових дій".

Учасники бойових дій мають право на певні пільги. Це право гарантується державою чи органами місцевого самоврядування.

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Медично-санаторні пільги для УБД

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами отримання статусу учасника бойових дій. Зокрема, він наголосив на можливості отримання безкоштовних санаторних послуг.

Громадянин зазначив, що зараз він не перебуває у Збройних силах України. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, пояснив: "Учасник бойових дій має право поїхати на лікування до санаторію або отримати компенсацію вартості такого лікування у разі, коли воно було оплачене учасником бойових дій самостійно".

Крім того, додав Айвазян, УБД повинна надаватися ціла низка медичних послуг, зокрема:

  • проходження щорічного медичного обстеження та отримання консультацій всіх необхідних фахівців;
  • можливість користуватися послугами поліклінік та лікарень навіть після виходу на пенсію;
  • госпіталізація та отримання медичного обслуговування в аптеках і лікарнях без черги.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи тільки військовослужбовці ЗСУ мають право на статус учасника бойових дій.

Учасниками бойових дій є ті військові, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, зокрема, під час війни. Статус УБД можуть отримати не тільки військовослужбовці ЗСУ, а й інших військових формувань.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні спростили отримання нового посвідчення УБД.

Міноборони України спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій. Мова йде про випадки, коли документ втратили або ж його викрали, а також процедура стосується людей звільнених з полону.

санаторії УБД пільги УБД
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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