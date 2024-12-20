Демобілізація в Україні — у Міноборони пояснили, коли це буде можливо

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Міністерстві оборони України зробили заяву щодо проведення демобілізації. Там наголосили, що має бути вирішено питання із заміною військовослужбовців на передовій.

Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у Верховній Раді у п'ятницю, 20 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Демобілізація в Україні

Гаврилюк наголосив, що законопроєкт про демобілізацію практично розроблено. Однак його не можуть передати до Ради, поки не підготують резерви військовослужбовців.

"Цей проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу і передачі до Верховної Ради через Кабінет міністрів. Але поки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, тому що це призведе до втрати держави", — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Фріз заявила, що жодного законопроєкту про мобілізацію від Кабміну чи Президента не надійшло до Верховної Ради.

Раніше начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко наголосив, що тотального звільнення з армії найближчим часом не буде.