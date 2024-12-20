Демобилизация в Украине — в Минобороны объяснили, когда это будет возможно

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве обороны Украины сделали заявление о проведении демобилизации. Там подчеркнули, что должен быть решен вопрос с заменой военнослужащих на передовой.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в Верховной Раде в пятницу, 20 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

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Гаврилюк отметил, что законопроект о демобилизации практически разработан. Однако его не могут передать в Раду, пока не подготовят резервы военнослужащих.

"Этот проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", — объяснил замминистра.

Напомним, народный депутат Ирина Фриз заявила, что ни одного законопроекта о мобилизации от Кабмина или Президента не поступило в Верховную Раду.

Ранее начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко подчеркнул, что тотального увольнения из армии в ближайшее время не будет.