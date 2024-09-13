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Депутати розглядають закон про посилення відеонагляду — чи реально так ловити ухилянтів

13 вересня 2024 04:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Завдяки системі розпізнавання облич цілком можливо відстежувати ухилянтів, кажуть юристи
Відеонагляд у громадських місцях. Ілюстративне фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські парламентарі збираються розглянути законопроєкт № 11031, що дозволить за допомогою міських камер спостереження задіяти розпізнавання облич, що має покращити криміногенну ситуацію. Вже з'явились побоювання, що таким чином влада хоче збільшити мобілізацію виявляючи ухилянтів. 

Видання РБК-Україна проконсультувалась з юристами, щоб зрозуміти реальність цього.

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На думку адвоката Дмитра Франчука, якщо система буде достатньо ефективною, тоді ідентифікувати людей на вулиці дійсно буде простіше. Тобто технічно це цілком реально.

"Однак, це порушує додаткові етичні питання щодо використання технологій для цілеспрямованого переслідування певної категорії громадян", – каже Франчук.

А ось адвокат Ярослав Хлівний вважає, що відеомоніторинг в умовах війни може викликати інші ризики: наприклад, у нас зараз заборонено знімати переміщення військових та військової техніки, а подібні дані можуть отримати хакери.

Плюси і мінуси відеомоніторингу

На думку юристів, постійний відеонагляд у суспільних місцях має позитивний вплив для запобігання злочинам чи для розшуку злодіїв, що їх скоїли. Сьогодні це світова практика.

Але з іншого боку це негативно впливає на приватність життя українців. Також не слід відкидати 
ризик зловживань: наприклад, для політичних репресій чи шантажу у разі витоку інформації.

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Верховна Рада мобілізація законопроєкт війна в Україні ТЦК та СП відеоспостереження

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