Благодаря системе распознавания лиц вполне возможно отслеживать уклонистов, говорят юристы

Видеонаблюдение в общественных местах. Иллюстративное фото: pixels.com

Украинские парламентарии собираются рассмотреть законопроект № 11031, который позволит с помощью городских камер наблюдения задействовать распознавание лиц, что должно улучшить криминогенную ситуацию. Уже появились опасения, что таким образом власти хотят увеличить мобилизацию, выявляя уклонистов.

Издание РБК-Украина проконсультировалось с юристами, чтобы понять реальность этого.

Читайте также:

Могут ли власти использовать видеонаблюдение, чтобы ловить уклонистов

По мнению адвоката Дмитрия Франчука, если система будет достаточно эффективна, тогда идентифицировать людей на улице действительно будет проще. То есть технически это вполне реально.

"Однако это поднимает дополнительные этические вопросы по использованию технологий для целенаправленного преследования определенной категории граждан", — говорит Франчук.

А вот адвокат Ярослав Хливный считает, что видеомониторинг в условиях войны может вызвать другие риски: например, у нас сейчас запрещено снимать перемещение военных и военной техники, а подобные данные могут получить хакеры.

Плюсы и минусы видеомониторинга

По мнению юристов, постоянное видеонаблюдение в общественных местах оказывает положительное влияние для предотвращения преступлений или для розыска совершивших их преступников. Сегодня это мировая практика.

Но с другой стороны, это негативно влияет на конфиденциальность жизни украинцев. Также не следует отбрасывать

риск злоупотреблений: например, для политических репрессий или шантажа в случае утечки информации.