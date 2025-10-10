Відео
Україна
Депутатка Чорновол відмовилася від мандату — у чому причина

Депутатка Чорновол відмовилася від мандату — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:14
Тетяна Чорновол залишилася служити у ЗСУ
Тетяна Чорновол. Фото: Facebook Тетяни Чорновол

Нардепка від "Європейської Солідарності" Тетяна Чорновол заявила, що поки не планує повертатися до роботи у Верховній Раді. Наразі вона продовжує службу у Збройних силах України.

Про це вона повідомила у Facebook у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Тетяна Чорновол залишилася служити у ЗСУ

"В часи війни, яка є найбільшою загрозою нашої державності, я прийняла рішення продовжити службу на лінії бойового зіткнення",  — йдеться в її повідомленні.

У зверненні до виборців вона подякувала прихильникам за підтримку, наголосила на дефіциті особового складу на фронті та закликала до посилення мобілізаційних заходів.

Чорновол також підкреслила, що хоче бути прикладом для жінок, які прагнуть бойових ролей. За її словами, вона вже четвертий рік командує взводом і безпосередньо бере участь у бойових діях.

Нагадаємо, що після смерті народного депутата Андрія Парубія Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною до Верховної Ради, адже вона була 27-ю у партійному списку "Європейської Солідарності". Однак політикиня вирішила не складати військову форму та залишитися на фронті.

Варто зазначити, що Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Незадовго поліція затримала 52-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину. 

ЗСУ армія політики мобілізація народні депутати
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
