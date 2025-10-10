Татьяна Черновол осталась служить в ВСУ

Татьяна Черновол. Фото: Facebook Татьяны Черновол

Нардеп от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол заявила, что пока не планирует возвращаться к работе в Верховной Раде. Сейчас она продолжает службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом она сообщила в Facebook в пятницу, 10 октября.

"Во времена войны, которая является самой большой угрозой нашей государственности, я приняла решение продолжить службу на линии боевого соприкосновения", — говорится в ее сообщении.

В обращении к избирателям она поблагодарила сторонников за поддержку, отметила дефицит личного состава на фронте и призвала к усилению мобилизационных мероприятий.

Черновол также подчеркнула, что хочет быть примером для женщин, которые стремятся к боевым ролям. По ее словам, она уже четвертый год командует взводом и непосредственно участвует в боевых действиях.

Напомним, что после смерти народного депутата Андрея Парубия Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранной в Верховную Раду, ведь она была 27-й в партийном списке "Европейской Солидарности". Однако политик решила не складывать военную форму и остаться на фронте.

Стоит отметить, что Андрея Парубия убили во Львове 30 августа. Незадолго полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления.