Десятки мільйонів на буси — новий тендер від Дніпропетровського ТЦК

Десять мільйонів на буси — Дніпропетровський ТЦК замовив тендер
В Дніпропетровському територіальному центру комплектування вирішили замовити послуги перевезення військовозобов'язаних "до місця призначення за маршрутом". На це військкоми планують витратити 10 мільйонів гривень.
Про це йдеться в оголошеному тендері на Prozorro.
ТЦК оголосило тендер
У документації вказано, що переможець тендеру має забезпечити виконання перевезення міжміськими автобусами відповідної місткості військовозобов’язаних та їх багажу до місця призначення за встановленим маршрутом.
Щодо транспорту, переможець несе відповідальність за:
- передрейсовий техгляд транспортного засобу;
- передрейсовий медогляд водіїв;
- миття транспортного засобу;
- шиномонтаж транспортного засобу;
- техобслуговування та поточний ремонт транспортного засобу, згідно з встановленим лімітом пробігу;
- забезпечує паливом транспортний засіб;
- забезпечує обов’язкову наявність комплектації транспортного засобу згідно з правилами дорожнього руху;
- забезпечує транспортний засіб технічними рідинами залежно від умов експлуатації;
- допускає до перевезень водіїв, що мають досвід роботи водія, не менш трьох років.
Тендерний сервіс Prozorro — останні новини
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