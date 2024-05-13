Десятки мільйонів на буси — новий тендер від Дніпропетровського ТЦК

Працівники ТЦК та військовозобов'язаний. Фото ілюстративне: UWN

В Дніпропетровському територіальному центру комплектування вирішили замовити послуги перевезення військовозобов'язаних "до місця призначення за маршрутом". На це військкоми планують витратити 10 мільйонів гривень.

Про це йдеться в оголошеному тендері на Prozorro.

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У документації вказано, що переможець тендеру має забезпечити виконання перевезення міжміськими автобусами відповідної місткості військовозобов’язаних та їх багажу до місця призначення за встановленим маршрутом.

Щодо транспорту, переможець несе відповідальність за:

передрейсовий техгляд транспортного засобу;

передрейсовий медогляд водіїв;

миття транспортного засобу;

шиномонтаж транспортного засобу;

техобслуговування та поточний ремонт транспортного засобу, згідно з встановленим лімітом пробігу;

забезпечує паливом транспортний засіб;

забезпечує обов’язкову наявність комплектації транспортного засобу згідно з правилами дорожнього руху;

забезпечує транспортний засіб технічними рідинами залежно від умов експлуатації;

допускає до перевезень водіїв, що мають досвід роботи водія, не менш трьох років.

Скриншот тендера від ТЦК на Prozorro

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