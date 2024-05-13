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Десять мільйонів на буси — Дніпропетровський ТЦК замовив тендер

13 травня 2024 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Десятки мільйонів на буси — новий тендер від Дніпропетровського ТЦК
Працівники ТЦК та військовозобов'язаний. Фото ілюстративне: UWN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Дніпропетровському територіальному центру комплектування вирішили замовити послуги перевезення військовозобов'язаних "до місця призначення за маршрутом". На це військкоми планують витратити 10 мільйонів гривень.

Про це йдеться в оголошеному тендері на Prozorro.

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ТЦК оголосило тендер

У документації вказано, що переможець тендеру має забезпечити виконання перевезення міжміськими автобусами відповідної місткості військовозобов’язаних та їх багажу до місця призначення за встановленим маршрутом.

Щодо транспорту, переможець несе відповідальність за:

  • передрейсовий техгляд транспортного засобу;
  • передрейсовий медогляд водіїв;
  • миття транспортного засобу;
  • шиномонтаж транспортного засобу;
  • техобслуговування та поточний ремонт транспортного засобу, згідно з встановленим лімітом пробігу; 
  • забезпечує паливом транспортний засіб; 
  • забезпечує обов’язкову наявність комплектації транспортного засобу згідно з правилами дорожнього руху;
  • забезпечує транспортний засіб технічними рідинами залежно від умов експлуатації;
  • допускає до перевезень водіїв, що мають досвід роботи водія, не менш трьох років.
тцк тендер
Скриншот тендера від ТЦК на Prozorro

Тендерний сервіс Prozorro — останні новини

Нагадаємо, раніше Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта влаштував аукціон на Prozorro з розпродажу невручених посилок, які так і не дочекалися за понад пів року своїх власників.

Водночас у Волинській області оголосили тендер на закупівлю мішків для сміття та поліетиленових пакетів, на що планують витратити 600 тисяч гривень. 

А мерія Чернівців на оздоблення вулиці Марії Заньковецької планує використати елітну бруківку, вартістю у майже 48 мільйонів гривень.

тендер
Дніпро
Україна
ProZorro
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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