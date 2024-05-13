Десятки миллионов на бусы — новый тендер от Днепропетровского ТЦК

Десять миллионов на бусы — Днепропетровский ТЦК заказал тендер
В Днепропетровском территориальном центре комплектования решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту". На это военные планируют потратить 10 миллионов гривен.
Об этом говорится в объявленном тендере на Prozorro.
ТЦК объявило тендер
В документации указано, что победитель тендера должен обеспечить выполнение перевозки междугородными автобусами соответствующей емкости военнообязанных и их багажа к месту назначения по установленному маршруту.
Что касается транспорта, то победитель несет ответственность за:
- предрейсовый техосмотр транспортного средства;
- предрейсовый медосмотр водителей;
- мойка транспортного средства;
- шиномонтаж транспортного средства;
- техобслуживание и текущий ремонт транспортного средства, согласно установленному лимиту пробега;
- обеспечивает топливом транспортное средство;
- обеспечивает обязательное наличие комплектации транспортного средства согласно правилам дорожного движения;
- обеспечивает транспортное средство техническими жидкостями в зависимости от условий эксплуатации;
- допускает к перевозке водителей, имеющих опыт работы водителя не менее трех лет.
Тендерный сервис Prozorro — последние новости
Напомним, ранее национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" устроил аукцион на Prozorro по распродаже нерученных посылок, которые так и не дождались более полугода своих владельцев.
В то же время в Волынской области объявили тендер на закупку мешков для мусора и полиэтиленовых пакетов, на что планируют потратить 600 тысяч гривен.
А мэрия Черновцов на украшение улицы Марии Заньковецкой планирует использовать элитную брусчатку, стоимостью почти 48 миллионов гривен.
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