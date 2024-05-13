Десятки миллионов на бусы — новый тендер от Днепропетровского ТЦК

Работники ТЦК и военнообязанный. Фото иллюстративное: UWN

В Днепропетровском территориальном центре комплектования решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту". На это военные планируют потратить 10 миллионов гривен.

Об этом говорится в объявленном тендере на Prozorro.

Читайте также:

ТЦК объявило тендер

В документации указано, что победитель тендера должен обеспечить выполнение перевозки междугородными автобусами соответствующей емкости военнообязанных и их багажа к месту назначения по установленному маршруту.

Что касается транспорта, то победитель несет ответственность за:

предрейсовый техосмотр транспортного средства;

предрейсовый медосмотр водителей;

мойка транспортного средства;

шиномонтаж транспортного средства;

техобслуживание и текущий ремонт транспортного средства, согласно установленному лимиту пробега;

обеспечивает топливом транспортное средство;

обеспечивает обязательное наличие комплектации транспортного средства согласно правилам дорожного движения;

обеспечивает транспортное средство техническими жидкостями в зависимости от условий эксплуатации;

допускает к перевозке водителей, имеющих опыт работы водителя не менее трех лет.

Скриншот тендера от ТЦК на Prozorro

Тендерный сервис Prozorro — последние новости

Напомним, ранее национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" устроил аукцион на Prozorro по распродаже нерученных посылок, которые так и не дождались более полугода своих владельцев.

В то же время в Волынской области объявили тендер на закупку мешков для мусора и полиэтиленовых пакетов, на что планируют потратить 600 тысяч гривен.

А мэрия Черновцов на украшение улицы Марии Заньковецкой планирует использовать элитную брусчатку, стоимостью почти 48 миллионов гривен.