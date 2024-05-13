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Десять миллионов на бусы — Днепропетровский ТЦК заказал тендер

13 мая 2024 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Десятки миллионов на бусы — новый тендер от Днепропетровского ТЦК
Работники ТЦК и военнообязанный. Фото иллюстративное: UWN
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепропетровском территориальном центре комплектования решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту". На это военные планируют потратить 10 миллионов гривен.

Об этом говорится в объявленном тендере на Prozorro.

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В документации указано, что победитель тендера должен обеспечить выполнение перевозки междугородными автобусами соответствующей емкости военнообязанных и их багажа к месту назначения по установленному маршруту.

Что касается транспорта, то победитель несет ответственность за:

  • предрейсовый техосмотр транспортного средства;
  • предрейсовый медосмотр водителей;
  • мойка транспортного средства;
  • шиномонтаж транспортного средства;
  • техобслуживание и текущий ремонт транспортного средства, согласно установленному лимиту пробега;
  • обеспечивает топливом транспортное средство;
  • обеспечивает обязательное наличие комплектации транспортного средства согласно правилам дорожного движения;
  • обеспечивает транспортное средство техническими жидкостями в зависимости от условий эксплуатации;
  • допускает к перевозке водителей, имеющих опыт работы водителя не менее трех лет.
тцк тендер
Скриншот тендера от ТЦК на Prozorro

Тендерный сервис Prozorro — последние новости

Напомним, ранее национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" устроил аукцион на Prozorro по распродаже нерученных посылок, которые так и не дождались более полугода своих владельцев.

В то же время в Волынской области объявили тендер на закупку мешков для мусора и полиэтиленовых пакетов, на что планируют потратить 600 тысяч гривен.

А мэрия Черновцов на украшение улицы Марии Заньковецкой планирует использовать элитную брусчатку, стоимостью почти 48 миллионов гривен.

тендер
Днепр
Украина
ProZorro
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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