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Дезертирство під час війни — яке покарання загрожує військовим

25 січня 2025 13:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Яке покарання передбачене для військових, що здійснили СЗЧ
Військовий. Фото: Генштаб
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Термін повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини в Україні продовжили до 1 березня 2025 року. В інакшому випадку військовим загрожує покарання.

Про це йдеться у матеріалі Факти ICTV.

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В Україні передбачена адміністративна відповідальність за дезертирство, якщо його вчиняє:

  • військовослужбовець терміном до трьох діб;
  • військовослужбовець (мобілізований, контрактник, військовозобов’язаний та резервіст) під час проходження зборів;
  • військовослужбовець, який вчасно не з’явився без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, не повернувся з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 10 діб.

Покарання за СЗЧ

Юристи розповіли, що у випадку самовільного залишення частини або місця служби військовому загрожує арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб. Але у випадку рецидиву термін утримання становитиме від семи до 15 діб.

Якщо правопорушення скоєне військовим, військовозобов’язаним або резервістом під час проходження зборів — на нього можуть накласти штраф від 8500 до 17 тисяч гривень або призначити арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

У разі дезертирство відбулося в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану, сума стягнення може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а арешт від 10 до 15 діб. 

Водночас за СЗЧ на понад три доби, але менше місяця військовий може отримати покарання у вигляді утримання в дисциплінарному батальйоні до двох років або позбавлення волі трьох років.

Якщо це повторне порушення за рік, то покарання призначать у вигляді штрафу від 17 до 68 тисяч гривень. Водночас можливе службове обмеження до двох років або позбавлення волі до трьох років.

У випадку відсутності понад місяць, то покаранням буде позбавлення волі від двох до п'яти років. Під час особливого періоду цей термін збільшується — від трьох до семи років.

Крім того, дезертирство та невчасна поява на службу без поважних причин в умовах воєнного стану караються ув'язненням від п’яти до десяти років.

Раніше в Міноборони заявили про повернення до служби 60% військових, які здійснили СЗЧ.

Також нещодавно стало відомо про масові випадки дезертирства у 155-й бригаді. Суд відправив колишнього командира під варту з можливістю внесення застави 90 мільйонів гривень.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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