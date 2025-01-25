Какое наказание предусмотрено для военных, совершивших СЗВ

Военный. Фото: Генштаб

Срок возвращения военнослужащих после самовольного оставления части в Украине продлили до 1 марта 2025 года. В противном случае военным грозит наказание.

Об этом говорится в материале Факти ICTV.

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Что такое СЗЧ

В Украине предусмотрена административная ответственность за дезертирство, если его совершает:

военнослужащий на срок до трех суток;

военнослужащий (мобилизованный, контрактник, военнообязанный и резервист) во время прохождения сборов;

военнослужащий, который вовремя не явился без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, не вернулся из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до 10 суток.

Наказание за СЗЧ

Юристы рассказали, что в случае самовольного оставления части или места службы военному грозит арест с содержанием на гауптвахте до 10 суток. Но в случае рецидива срок содержания составит от семи до 15 суток.

Если правонарушение совершено военным, военнообязанным или резервистом во время прохождения сборов — на него могут наложить штраф от 8500 до 17 тысяч гривен или назначить арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

В случае дезертирство произошло в условиях особого периода, кроме военного положения, сумма взыскания может составлять от 17 до 34 тысяч гривен, а арест от 10 до 15 суток.

В то же время за СЗЧ на более трех суток, но менее месяца военный может получить наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне до двух лет или лишения свободы трех лет.

Если это повторное нарушение за год, то наказание назначат в виде штрафа от 17 до 68 тысяч гривен. В то же время возможно служебное ограничение до двух лет или лишение свободы до трех лет.

В случае отсутствия более месяца, то наказанием будет лишение свободы от двух до пяти лет. Во время особого периода этот срок увеличивается — от трех до семи лет.

Кроме того, дезертирство и несвоевременное появление на службу без уважительных причин в условиях военного положения наказываются заключением от пяти до десяти лет.

Ранее в Минобороны заявили о возвращении к службе 60% военных, которые совершили СВЧ.

Также недавно стало известно о массовых случаях дезертирства в 155-й бригаде. Суд отправил бывшего командира под стражу с возможностью внесения залога 90 миллионов гривен.