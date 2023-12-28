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Дієвий спосіб мобілізувати — юрист пояснила, чи законно блокувати картки ухилянтів

28 грудня 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Блокування банківських карток - юрист пояснила дієвий механізм мобілізації
Блокування картк громадян. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Блокування банківських рахунків хочуть зробити мірою покарання для ухилянтів. Таку норму уряд прописав у поданому законопроєкті про мобілізацію. Не всі політики та експерти вважають це законним, хоча в той же час це може бути дієвою складовою мобілізації. 

Про це Новини.LIVE розповіла правозахисниця, юристка Надія Шуляк. 

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"Я би розділила питання дієвості і законності. Дієвий механізм — можливо, я це не заперечую. Тому що якщо людина втрачає засоби для існування, це дуже дієво. А от щодо законності у мене є глибокі сумніви. У нас за Конституцією чітко зазначено, що обмеження права власності може відбуватися виключно у певних випадках і ухилення від мобілізації не є таким випадком", — сказала Шуляк. 

Юрист о мобилизации
Юристка прокоментувала новий законопроєкт про мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

За словами юристки, це негативно вплине не лише на економіку, а на волонтерську діяльність, оскільки саме через онлайн-банкінг збирають гроші для армії та постраждалого населення внаслідок збройної агресії РФ.  

"Я вважаю, що ця новація є вкрай небезпечною та шкідливою. На мою думку, це не буде реалізовано. Або це буде заблоковано Конституційним судом України, тому що ця норма суперечить Конституції України", — підсумувала юристка.

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України узгодили для демобілізації військових.

Йдеться про звільнення зі служби у війську після 36 місяців з моменту мобілізації. Також він назвав певні умови, за яких це може відбутися.

Водночас нардепи обговорюють законопроєкт про мобілізацію. Дехто вважає, що це шлях в нікуди. 

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