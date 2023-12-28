Блокировка банковских карт - юрист объяснила действенный механизм мобилизации

Блокировка карт граждан. Фото: из открытых источников

Блокировку банковских счетов хотят сделать мерой наказания для уклоняющихся от мобилизации. Такую норму правительство прописало в данном законопроекте о мобилизации. Не все политики и эксперты считают это законным, хотя в то же время это может быть действенной составляющей мобилизации.

Об этом Новини.LIVE рассказала правозащитница, юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Блокировка счетов уклонистов

"Я бы разделила вопросы действенности и законности. Действенный механизм — возможно, я это не отрицаю. Потому что если человек теряет средства к существованию — это очень действенно. А вот по законности у меня есть глубокие сомнения. У нас по Конституции четко указано, что ограничение права собственности может происходить исключительно в определенных случаях и уклонение от мобилизации не является подобным случаем", — сказала Шуляк.

Юрист прокомментировала новый законопроект о мобилизации. Фото: Новини.LIVE

По словам юристки, это негативно повлияет не только на экономику, а на волонтерскую деятельность, поскольку именно через онлайн-банкинг собирают деньги для армии и пострадавшего населения в результате вооруженной агрессии РФ.

"Я считаю, что данная новация крайне опасна и вредна. По моему мнению, это не будет реализовано. Или это будет заблокировано Конституционным судом Украины, потому что данная норма противоречит Конституции Украины", — подытожила юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал термин, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных.

Речь идет об увольнении со службы в армии после 36 месяцев с момента мобилизации. Также он назвал определенные условия, при которых это может произойти.

В то же время нардепы обсуждают законопроект о мобилизации. Некоторые считают, что это путь в никуда.