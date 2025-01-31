Самовільне залишення частини — яка кримінальна відповідальність для військового

Затриманий за порушення військовий. Фото: merezha-prava.ua

Повернутися до Збройних сил України після самовільного залишення частини можуть не усі військовослужбовці. Ця норма стосується тих військових, які здійснили СЗЧ до 29 листопада 2024 року, на інших чекає кримінальне розслідування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що частина українських військових має право повернутися до військової частини після самовільного її залишення без жодних санкцій.

"Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ", — наголосив юрист.

Кого спрощена норма повернення не стосується

Втім, додав Карпенко, ця норма не розповсюджується на тих військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року.

"Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом", — зазначив адвокат, підкресливши, що на них чекає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що одеський суд виправдав військового, який пішов у СЗЧ.

Додамо, нардепка Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові.