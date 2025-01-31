Самовольное оставление части - какая уголовная ответственность для военного

Задержанный за нарушение военный. Фото: merezha-prava.ua

Вернуться в Вооруженные силы Украины после самовольного оставления части могут не все военнослужащие. Эта норма касается тех военных, которые совершили СОЧ до 29 ноября 2024 года, остальных ждет уголовное расследование.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Адвокат Андрей Карпенко отметил, что часть украинских военных имеет право вернуться в воинскую часть после самовольного ее оставления без каких-либо санкций.

"У военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, есть время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение", — подчеркнул юрист.

Кого упрощенная норма возврата не касается

Впрочем, добавил Карпенко, эта норма не распространяется на тех военных, которые осуществили СОЧ после 29 ноября 2024 года.

"Такие военнослужащие, даже если это первое их СОЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму", — отметил адвокат, подчеркнув, что их ждет уголовная ответственность.

Напомним, мы ранее писали о том, что одесский суд оправдал военного, который ушел в СОЧ.

Добавим, нардеп Скороход объяснила, для чего могут использовать СОЧ военные.