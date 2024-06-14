Додаток для військових Армія+ — які функції матиме та коли запрацює

Для військових готують додаток "Армія+" — які функції він матиме і коли запрацює
Як відомо, нещодавно було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного, резервіста та призовника під назвою "Резерв+", який призначений для оновлення військово-облікових даних. Подібний застосунок, який також можна буде звантажити собі на телефон готують і для військовослужбовців. Він матиме назву "Армія+".
Які функції матиме додаток та коли запрацює повноцінно, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Що відомо про застосунок "Армія+"
Так, за словами чиновниці, додаток "Армія+" включатиме дві головні функції:
- Військове ID (військовий квиток)
- Електронні рапорти, звіти
Так, перше буде фактично посвідченням військовослужбовця, але у цифровому форматі.
А електронні рапорти допоможуть зменшити паперовий документообіг та забезпечити зручний зворотний зв’язок. Адже більшість дій військовослужбовців пов’язана з написанням рапортів.
У чому зручність написання рапортів в "Армія+"? Річ у тім, що у застосунку будуть вже готові шаблони різних рапортів, які необхідно буде лише заповнити, підписати за допомогою цифрового підпису та надіслати командиру. Затвердження або відмова з поясненням причин буде приходити прямо у додаток.
Як стверджує Катерина Черногоренко, це створить культуру зворотного зв’язку та моральну відповідальність командирів за прийняття рішень.
Завдяки електронним рапортам Міноборони зможе вирішувати багато питань, з якими стикаються військовослужбовці, забезпечуючи зручний функціонал у застосунку.
Коли відбудеться повний запуск застосунку "Армія+"
Як наголосила Катерина Черногоренко повний запуск "Армія+" заплановано на початок липня 2024 року.
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