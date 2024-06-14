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Для військових готують додаток "Армія+" — які функції він матиме і коли запрацює

14 червня 2024 09:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Додаток для військових Армія+ — які функції матиме та коли запрацює
Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, нещодавно було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного, резервіста та призовника під назвою "Резерв+", який призначений для оновлення військово-облікових даних. Подібний застосунок, який також можна буде звантажити собі на телефон готують і для військовослужбовців. Він матиме назву "Армія+". 

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Які функції матиме додаток та коли запрацює повноцінно, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Що відомо про застосунок "Армія+"

Так, за словами чиновниці, додаток "Армія+" включатиме дві головні функції:

  1. Військове ID (військовий квиток)
  2. Електронні рапорти, звіти

Так, перше буде фактично посвідченням військовослужбовця, але у цифровому форматі.

А  електронні рапорти допоможуть зменшити паперовий документообіг та забезпечити зручний зворотний зв’язок. Адже більшість дій військовослужбовців пов’язана з написанням рапортів. 

 

Додаток для військових Армія+ — які функції матиме та коли запрацює
Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: depositphotos.com

У чому зручність написання рапортів в "Армія+"? Річ у тім, що у застосунку будуть вже готові шаблони різних рапортів, які необхідно буде лише заповнити, підписати за допомогою цифрового підпису та надіслати командиру. Затвердження або відмова з поясненням причин буде приходити прямо у додаток.

Як стверджує Катерина Черногоренко, це створить культуру зворотного зв’язку та моральну відповідальність командирів за прийняття рішень.

Завдяки електронним рапортам Міноборони зможе вирішувати багато питань, з якими стикаються військовослужбовці, забезпечуючи зручний функціонал у застосунку.

Коли відбудеться повний запуск застосунку "Армія+"

Як наголосила Катерина Черногоренко повний запуск "Армія+" заплановано на початок липня 2024 року. 

Раніше ми писали, як військовому перевестися з однієї військової частини до іншої. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовому отримати додаткові 70 тис. грн за службу на передовій.

Також ми інформували, у лавах ЗСУ з'явиться нове військове звання.

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ЗСУ
військові
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Міноборони

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