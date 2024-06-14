Додаток для військових Армія+ — які функції матиме та коли запрацює

Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, нещодавно було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного, резервіста та призовника під назвою "Резерв+", який призначений для оновлення військово-облікових даних. Подібний застосунок, який також можна буде звантажити собі на телефон готують і для військовослужбовців. Він матиме назву "Армія+".

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Які функції матиме додаток та коли запрацює повноцінно, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Що відомо про застосунок "Армія+"

Так, за словами чиновниці, додаток "Армія+" включатиме дві головні функції:

Військове ID (військовий квиток) Електронні рапорти, звіти

Так, перше буде фактично посвідченням військовослужбовця, але у цифровому форматі.

А електронні рапорти допоможуть зменшити паперовий документообіг та забезпечити зручний зворотний зв’язок. Адже більшість дій військовослужбовців пов’язана з написанням рапортів.

Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: depositphotos.com

У чому зручність написання рапортів в "Армія+"? Річ у тім, що у застосунку будуть вже готові шаблони різних рапортів, які необхідно буде лише заповнити, підписати за допомогою цифрового підпису та надіслати командиру. Затвердження або відмова з поясненням причин буде приходити прямо у додаток.

Як стверджує Катерина Черногоренко, це створить культуру зворотного зв’язку та моральну відповідальність командирів за прийняття рішень.

Завдяки електронним рапортам Міноборони зможе вирішувати багато питань, з якими стикаються військовослужбовці, забезпечуючи зручний функціонал у застосунку.

Коли відбудеться повний запуск застосунку "Армія+"

Як наголосила Катерина Черногоренко повний запуск "Армія+" заплановано на початок липня 2024 року.

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