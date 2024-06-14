Приложение для военных Армия+ — какие функции будет иметь и когда заработает

Военный читает сообщение в телефоне. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как известно, недавно был запущен электронный кабинет военнообязанного, резервиста и призывника под названием "Резерв+", предназначенный для обновления военно-учетных данных. Подобное приложение, которое также можно будет скачать себе на телефон, готовят и для военнослужащих. Оно будет называться "Армия+".

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Какие функции будет иметь приложение и когда заработает полноценно, рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Что известно о приложении "Армия+"

Так, по словам чиновницы, приложение "Армия+" будет включать в себя две главные функции:

Военное ID (военный билет) Электронные рапорты, отчеты

Так, первое будет фактически удостоверением военнослужащего, но в цифровом формате.

А электронные рапорты помогут уменьшить бумажный документооборот и обеспечить удобную обратную связь. Ведь большинство действий военнослужащих связано с написанием рапортов.

Военный читает сообщение в телефоне. Фото: depositphotos.com

В чем удобство написания рапортов в "Армия+"? Дело в том, что в приложении будут готовые шаблоны различных рапортов, которые необходимо будет только заполнить, подписать с помощью цифровой подписи и отправить командиру. Утверждение или отказ с объяснением причин будет приходить прямо в приложение.

Как утверждает Екатерина Черногоренко, это создаст культуру обратной связи и нравственную ответственность командиров за принятие решений.

Благодаря электронным рапортам Минобороны сможет решать многие вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, обеспечивая удобный функционал в приложении.

Когда произойдет полный запуск приложения "Армия+"

Как подчеркнула Екатерина Черногоренко, полный запуск "Армия+" запланирован на начало июля 2024 года.

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