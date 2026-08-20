До 20 вересня бійці у СЗЧ можуть обрати підрозділ для служби

Військовий ЗСУ. Фото: 24 ОМБр

Світлана Красноштан Редактор

Військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня 2026 року, отримали можливість офіційно повернутися на службу до обраного ними підрозділу. Спеціальна програма триватиме до 20 вересня, а оформити повернення можна як онлайн через "Армія+", так і фізично у рекрутингових центрах або напряму в частині.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як законно повернутися до війська після СЗЧ

До 20 вересня 2026 року в Україні функціонує спеціальний порядок добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини. Головна перевага цієї ініціативи полягає у праві самостійно обрати новий підрозділ.

Проте скористатися таким шансом дозволено виключно тим військовослужбовцям, чиє СЗЧ було офіційно зафіксовано до 12 червня 2026 року включно. Усім, хто отримав такий запис у документах починаючи з 13 червня, доведеться повертатися за загальними правилами чинного законодавства, які не передбачають вибору місця подальшої служби.

Обов'язковою умовою для переведення є збереження приналежності до своєї структури: представники ЗСУ можуть перейти лише до ЗСУ, нацгвардійці — до НГУ, а службовці Державної спеціальної служби транспорту — виключно до ДССТ. Заявки до інших відомств автоматично відхилятимуть.

Як подати запит на повернення на службу після СЗЧ

Для максимальної зручності передбачено одразу три шляхи оформлення документів, зокрема дистанційний через застосунок "Армія+". Обравши бажану частину в програмі, військовий подає електронний рапорт.

Протягом семи днів командування перевіряє інформацію, після чого дає погодження. З цього моменту особі надається п'ять діб на дорогу, а в електронному військовому квитку Армія ID активується статус "У дорозі", який документально підтверджує участь у програмі та легалізує переміщення.

Також бійці можуть звернутися й офлайн, а саме через звернення безпосередньо до обраної військової частини. Цей варіант зараз доступний для структур ЗСУ та ДССТ. Одразу після подання рапорту на місці бійця зараховують до списків тимчасово прибулого складу та повертають на харчове забезпечення. На перевірку відомостей також відводиться до семи днів, після чого відбувається повноцінне зарахування до списків, поновлення грошових виплат та з'являється можливість укласти новий контракт.

Третій метод стосується виключно військовослужбовців Збройних сил. Вони можуть оформити повернення, звернувшись до 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ або 2-го центру рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Після подання заяви до обраного підрозділу через рекрутерів та стандартної перевірки, яка триває до тижня, військовому видають паперовий припис.

Цей документ засвідчує легальність участі в програмі та слугує дозволом на доїзд до частини, на який так само виділяється п'ять днів. Процедура фінального зарахування та відновлення зарплати по прибуттю з приписом від центрів буде така ж, що й при використанні додатка "Армія+".

Коли поновляться виплати та грошове забезпечення після СЗЧ

Щойно боєць прибуває на місце, його статус визначає фінансові умови: якщо попередня частина ще не виключила його зі своїх списків, людину зараховують як тимчасово прибулу з відновленням лише продовольчого забезпечення. Грошові виплати поновляться після офіційного наказу про зарахування. Якщо ж виключення зі старого місця вже відбулося, фінансування та всі види забезпечення поновлюють у день прибуття до нової частини.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, повідомлення про те, що в 18-річних українок вимагають показувати застосунок "Резерв+" для отримання тимчасового захисту за кордоном, є маніпулятивними. Жодны офіційны вимоги щодо наявності електронного військово-облікового документа для жінок такого віку країни-прихистки не висувалися.

Тим часом Уряд посилює контроль за дотриманням правил бронювання військовозобов'язаних працівників, зокрема у сфері ІТ. Попри майбутні перевірки, Мінцифри обіцяє зберегти можливості для роботи тих компаній, які не допускають зловживань та діють виключно в межах законодавства.