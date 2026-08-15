Держава посилить контроль за бронюванням працівників ІТ-компаній

IT-працівники. Фото ілюстративне: Івано-Франківський Кластер Інформаційних Технологій

Держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Водночас Міністерство цифрової трансформації прагне зберегти умови для розвитку компаній, які працюють відповідно до вимог законодавства та не допускають зловживань.

Про це міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук розповіла в інтерв’ю DOU, інформує Новини.LIVE.

Що зміниться для ІТ-компаній

За словами Ферчук, питання бронювання вона обговорювала з представниками ІТ-компаній та профільних асоціацій. Вона наголосила, що бізнес має дотримуватися встановлених правил, адже зловживання можуть поставити під сумнів доцільність самого механізму бронювання.

"Держава приділятиме більше уваги дотриманню правил бронювання. Ми домовилися зі спільнотою про просту річ: ІТ-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства і не допускати зловживань", — сказала міністерка.

Вона зазначила, що одним із проблемних випадків є ситуація, коли компанія бронює певну кількість працівників, а після скорочення штату не переглядає кількість заброньованих співробітників.

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"У цифрових системах такі випадки добре видно. Думаю, держава буде їх виявляти й усувати", — зазначила Ферчук.

За її словами, завдання міністерства — зберегти умови, у яких ІТ-галузь може розвиватися, тоді як сама спільнота має працювати відповідно до законодавства.

Від чого залежатимуть подальші зміни

Ферчук також наголосила, що подальші зміни у сфері бронювання значною мірою залежатимуть від зовнішнього контексту та динаміки війни.

Вона закликала ІТ-компанії не допускати випадків, через які доводиться виправдовуватися всій галузі.

Бронювання є одним із механізмів відстрочки від призову для працівників підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для функціонування держави, економіки або забезпечення потреб Сил оборони.

Водночас відстрочка та бронювання мають різну юридичну природу: відстрочка надається за визначеними законом особистими обставинами або статусом, а бронювання застосовується до працівників критично важливих підприємств та організацій.

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