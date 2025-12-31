Що буде, якщо скасують мобілізацію — думка Тараса Чмута

Тарас Чмут. Фото: savelife.in.ua

Держава допустила провал мобілізації, тому наразі ставлення до військовослужбовців ТЦК та СП здебільшого негативне. Водночас треба розуміти, що скасування мобілізації означатиме капітуляцію.

Про це в інтерв'ю "ДИВИСЬ" заявив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Ставлення цивільних і військових до представників ТЦК

За словами Чмута, новинам про напад на працівників ТЦК радіють сотні людей. Про це свідчать коментарі в соцмережах. Військовослужбовці теж не люблять представників військкомату: у цьому голова фонду переконався, спілкуючись із десятками людей, серед яких були і звичайні солдати, і бойові комбати, і комбриги. На думку Чмута, таке ставлення є аномалією, адже метою мобілізації є поповнення потенціалу на полі бою та ведення війни.

"Не буде мобілізації, буде капітуляція. Капітуляція нікому не треба в Україні, бо буде після неї наступна мобілізація, але вже в російську армію", — підсумував Чмут.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що порушень із боку працівників ТЦК та СП менше 1%. Йдеться про примусову мобілізацію.

Раніше Буданов зазначив, що росіяни цьогоріч перевищили мобілізаційний план. 403 тисячі людей набрали до війська не до кінця поточного року, а до 2 грудня.