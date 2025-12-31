Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация К чему приведет отсутствие мобилизации — ответ Чмута

К чему приведет отсутствие мобилизации — ответ Чмута

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 04:30
Что будет, если отменят мобилизацию — мнение Тараса Чмута
Тарас Чмут. Фото: savelife.in.ua

Государство допустило провал мобилизации, поэтому сейчас отношение к военнослужащим ТЦК и СП в основном негативное. В то же время надо понимать, что отмена мобилизации будет означать капитуляцию.

Об этом в интервью "ДИВИСЬ" заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Реклама
Читайте также:

Отношение гражданских и военных к представителям ТЦК

По словам Чмута, новостям о нападении на работников ТЦК радуются сотни людей. Об этом свидетельствуют комментарии в соцсетях. Военнослужащие тоже не любят представителей военкомата: в этом глава фонда убедился, общаясь с десятками людей, среди которых были и обычные солдаты, и боевые комбаты, и комбриги. По мнению Чмута, такое отношение является аномалией, ведь целью мобилизации является пополнение потенциала на поле боя и ведение войны.

"Не будет мобилизации, будет капитуляция. Капитуляция никому не нужна в Украине, потому что будет после нее следующая мобилизация, но уже в российскую армию", — подытожил Чмут.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что нарушений со стороны работников ТЦК и СП менее 1%. Речь идет о принудительной мобилизации.

Ранее Буданов отметил, что россияне в этом году превысили мобилизационный план. 403 тысячи человек набрали в армию не до конца текущего года, а до 2 декабря.

мобилизация
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации