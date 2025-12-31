Что будет, если отменят мобилизацию — мнение Тараса Чмута

Тарас Чмут. Фото: savelife.in.ua

Государство допустило провал мобилизации, поэтому сейчас отношение к военнослужащим ТЦК и СП в основном негативное. В то же время надо понимать, что отмена мобилизации будет означать капитуляцию.

Об этом в интервью "ДИВИСЬ" заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Отношение гражданских и военных к представителям ТЦК

По словам Чмута, новостям о нападении на работников ТЦК радуются сотни людей. Об этом свидетельствуют комментарии в соцсетях. Военнослужащие тоже не любят представителей военкомата: в этом глава фонда убедился, общаясь с десятками людей, среди которых были и обычные солдаты, и боевые комбаты, и комбриги. По мнению Чмута, такое отношение является аномалией, ведь целью мобилизации является пополнение потенциала на поле боя и ведение войны.

"Не будет мобилизации, будет капитуляция. Капитуляция никому не нужна в Украине, потому что будет после нее следующая мобилизация, но уже в российскую армию", — подытожил Чмут.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что нарушений со стороны работников ТЦК и СП менее 1%. Речь идет о принудительной мобилизации.

Ранее Буданов отметил, что россияне в этом году превысили мобилизационный план. 403 тысячи человек набрали в армию не до конца текущего года, а до 2 декабря.