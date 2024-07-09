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Добровільний військовий облік жінок — що робити

9 липня 2024 21:13
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Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік жінок, чи можуть вони добровільно піти до ЗСУ
Жінки в українській армії. Фото: Міноборони
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Жінки мають право стати на військовий облік за власним бажанням. Ті громадянки, які хочуть добровільно приєднатися до лав Збройних сил України, мають звернутися до територіального центру комплектування за місцем своєї реєстрації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Загальна мобілізація, яка була оголошена в Україні після запровадження воєнного стану, стосується усіх чоловіків віком від 25 до 60 років.

Крім того, мобілізованими можуть бути і деякі жінки — зокрема, медики чи фармацевти.

Що робити жінкам-доброволицям

Втім, громадянки України можуть стати на військовий облік і бути мобілізованими добровільно.

"Для того потрібно звернутись до ТЦК за місцем Вашої реєстрації", — порадив юрист Юрій Айвазян такій жінці, яка, маючи фах психолога, вирішила стати на військовий облік і приєднатися до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. 

Додамо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.

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