Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Добровольный военный учет женщин — что делать arrow

Добровольный военный учет женщин — что делать

9 июля 2024 21:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет женщин, могут ли они добровольно пойти в ВСУ
Женщины в армии. Фото: Минобороны
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Женщины имеют право встать на военный учет по собственному желанию. Те гражданки, которые хотят добровольно присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, должны обратиться в территориальный центр комплектования по месту регистрации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Мобилизация — для мужчин. И части женщин

Общая мобилизация, которая была объявлена в Украине после введения военного положения, касается всех мужчин от 25 до 60 лет.

Кроме того, мобилизованными могут быть и некоторые женщины, в частности медики или фармацевты.

Что делать женщинам-добровольцам

Впрочем, гражданки Украины могут встать на военный учет и быть мобилизованными добровольно.

"Для этого нужно обратиться в ТЦК по месту Вашей регистрации", — посоветовал юрист Юрий Айвазян такой женщине, которая, имея специальность психолога, решила стать на военный учет и присоединиться к рядам ВСУ.

Напомним, что украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет.

В Украине наибольшее количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.

женщины военный учет мобилизация военнообязанные женщины на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных