Военный учет женщин, могут ли они добровольно пойти в ВСУ

Женщины в армии. Фото: Минобороны

Женщины имеют право встать на военный учет по собственному желанию. Те гражданки, которые хотят добровольно присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, должны обратиться в территориальный центр комплектования по месту регистрации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация — для мужчин. И части женщин

Общая мобилизация, которая была объявлена в Украине после введения военного положения, касается всех мужчин от 25 до 60 лет.

Кроме того, мобилизованными могут быть и некоторые женщины, в частности медики или фармацевты.

Что делать женщинам-добровольцам

Впрочем, гражданки Украины могут встать на военный учет и быть мобилизованными добровольно.

"Для этого нужно обратиться в ТЦК по месту Вашей регистрации", — посоветовал юрист Юрий Айвазян такой женщине, которая, имея специальность психолога, решила стать на военный учет и присоединиться к рядам ВСУ.

Напомним, что украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет.

В Украине наибольшее количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.