Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:56
Доброволець Янкі заявив про провал мобілізації в Україні
Білоруський доброволець Ігор "Янкі" Янков. Фото: кадр з відео

Білоруський доброволець у лавах ЗСУ Ігор "Янкі" Янков відверто розповів про стан мобілізації в Україні та проблеми, з якими стикаються військові на передовій. Він заявив, що мобілізаційний процес в країні провалено.

Про це Ігор Янков сказав під час інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай для проєкту "Дачний Двіж".  

Читайте також:

"Янкі" жорстко розкритикував мобілізаційні процеси в Україні

Він наголосив, що нестача піхоти створює серйозні труднощі, а мобілізаційний ресурс, за його словами, фактично втрачений. Він також звернув увагу на розрив між фронтом і тилом. За його словами, бійці змушені щодня працювати на межі можливостей, тоді як у містах люди живуть звичним життям і часто висловлюють негатив щодо військових.

"Зараз, коли несеться такий капець, усі вигоріли, всі втомлені. Ти постійно бачиш, що в нас повно роботи з’являється просто елементарно через те, що немає піхоти. І ти бачиш, через що сиплеться фронт. І водночас бачиш, як люди тут живуть своїм звичайним життям. І бачиш тези: "Ой, за***ли військові, у них там зарплати, ще й гроші просять", — зазначив Янков.

Подібні настрої, підкреслив Янков, б’ють по моральному стану тих, хто воює.

"Мобілізаційний ресурс про***но, я скажу це прямо. Тому що я співбесіди проводжу з людьми, я бачу, хто йде. Я ж не кажу, що я десь там це почув, а проводжу співбесіди й бачу кількість цивільних добровольців", — висловився військовий. 

Нагадаємо, раніше Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що якби в Україні провели якісний мобілізаційний процес, то для військових могли б забезпечити демобілізацію.

Також Роман Костенко розкритикував дозвіл влади на виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років та порівняв права молодиків, які підписали контракт на службу для цього.

війна мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
