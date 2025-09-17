Доброволець Янкі заявив про провал мобілізації в Україні

Білоруський доброволець Ігор "Янкі" Янков. Фото: кадр з відео

Білоруський доброволець у лавах ЗСУ Ігор "Янкі" Янков відверто розповів про стан мобілізації в Україні та проблеми, з якими стикаються військові на передовій. Він заявив, що мобілізаційний процес в країні провалено.

Про це Ігор Янков сказав під час інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай для проєкту "Дачний Двіж".

"Янкі" жорстко розкритикував мобілізаційні процеси в Україні

Він наголосив, що нестача піхоти створює серйозні труднощі, а мобілізаційний ресурс, за його словами, фактично втрачений. Він також звернув увагу на розрив між фронтом і тилом. За його словами, бійці змушені щодня працювати на межі можливостей, тоді як у містах люди живуть звичним життям і часто висловлюють негатив щодо військових.

"Зараз, коли несеться такий капець, усі вигоріли, всі втомлені. Ти постійно бачиш, що в нас повно роботи з’являється просто елементарно через те, що немає піхоти. І ти бачиш, через що сиплеться фронт. І водночас бачиш, як люди тут живуть своїм звичайним життям. І бачиш тези: "Ой, за***ли військові, у них там зарплати, ще й гроші просять", — зазначив Янков.

Подібні настрої, підкреслив Янков, б’ють по моральному стану тих, хто воює.

"Мобілізаційний ресурс про***но, я скажу це прямо. Тому що я співбесіди проводжу з людьми, я бачу, хто йде. Я ж не кажу, що я десь там це почув, а проводжу співбесіди й бачу кількість цивільних добровольців", — висловився військовий.

Нагадаємо, раніше Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що якби в Україні провели якісний мобілізаційний процес, то для військових могли б забезпечити демобілізацію.

Також Роман Костенко розкритикував дозвіл влади на виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років та порівняв права молодиків, які підписали контракт на службу для цього.