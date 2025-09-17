Доброволец Янки заявил о провале мобилизации в Украине

Белорусский доброволец Игорь "Янки" Янков. Фото: кадр из видео

Белорусский доброволец в рядах ВСУ Игорь "Янки" Янков откровенно рассказал о состоянии мобилизации в Украине и проблемах, с которыми сталкиваются военные на передовой. Он заявил, что мобилизационный процесс в стране провален.

Об этом Игорь Янков сказал во время интервью журналистке Рамине Эсхакзай для проекта "Дачный Движ ".

Реклама

Читайте также:

"Янки" жестко раскритиковал мобилизационные процессы в Украине

Он отметил, что нехватка пехоты создает серьезные трудности, а мобилизационный ресурс, по его словам, фактически потерян. Он также обратил внимание на разрыв между фронтом и тылом. По его словам, бойцы вынуждены ежедневно работать на пределе возможностей, тогда как в городах люди живут привычной жизнью и часто выражают негатив в отношении военных.

"Сейчас, когда несется такой капец, все выгорели, все уставшие. Ты постоянно видишь, что у нас полно работы появляется просто элементарно из-за того, что нет пехоты. И ты видишь, из-за чего сыплется фронт. И в то же время видишь, как люди здесь живут своей обычной жизнью. И видишь тезисы: "Ой, за***ли военные, у них там зарплаты, еще и деньги просят", — отметил Янков.

Подобные настроения, подчеркнул Янков, бьют по моральному состоянию тех, кто воюет.

"Мобилизационный ресурс про***но, я скажу это прямо. Потому что я собеседования провожу с людьми, я вижу, кто идет. Я же не говорю, что я где-то там это услышал, а провожу собеседования и вижу количество гражданских добровольцев", — высказался военный.

Напомним, ранее Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что если бы в Украине провели качественный мобилизационный процесс, то для военных могли бы обеспечить демобилизацию.

Также Роман Костенко раскритиковал разрешение властей на выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет и сравнил права молодых людей, которые подписали контракт на службу для этого.