Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Мобилизация Доброволец из Беларуси резко раскритиковал мобилизацию в Украине

Доброволец из Беларуси резко раскритиковал мобилизацию в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:56
Доброволец Янки заявил о провале мобилизации в Украине
Белорусский доброволец Игорь "Янки" Янков. Фото: кадр из видео

Белорусский доброволец в рядах ВСУ Игорь "Янки" Янков откровенно рассказал о состоянии мобилизации в Украине и проблемах, с которыми сталкиваются военные на передовой. Он заявил, что мобилизационный процесс в стране провален.

Об этом Игорь Янков сказал во время интервью журналистке Рамине Эсхакзай для проекта "Дачный Движ ".

Реклама
Читайте также:

"Янки" жестко раскритиковал мобилизационные процессы в Украине

Он отметил, что нехватка пехоты создает серьезные трудности, а мобилизационный ресурс, по его словам, фактически потерян. Он также обратил внимание на разрыв между фронтом и тылом. По его словам, бойцы вынуждены ежедневно работать на пределе возможностей, тогда как в городах люди живут привычной жизнью и часто выражают негатив в отношении военных.

"Сейчас, когда несется такой капец, все выгорели, все уставшие. Ты постоянно видишь, что у нас полно работы появляется просто элементарно из-за того, что нет пехоты. И ты видишь, из-за чего сыплется фронт. И в то же время видишь, как люди здесь живут своей обычной жизнью. И видишь тезисы: "Ой, за***ли военные, у них там зарплаты, еще и деньги просят", — отметил Янков.

Подобные настроения, подчеркнул Янков, бьют по моральному состоянию тех, кто воюет.

"Мобилизационный ресурс про***но, я скажу это прямо. Потому что я собеседования провожу с людьми, я вижу, кто идет. Я же не говорю, что я где-то там это услышал, а провожу собеседования и вижу количество гражданских добровольцев", — высказался военный.

Напомним, ранее Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что если бы в Украине провели качественный мобилизационный процесс, то для военных могли бы обеспечить демобилизацию.

Также Роман Костенко раскритиковал разрешение властей на выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет и сравнил права молодых людей, которые подписали контракт на службу для этого.

война мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации