Міноборони хоче створити підрозділи ППО з тих, хто не підлягає мобілізації

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Уряд України схвалив постанову про впровадження експериментального проєкту з метою формування груп протиповітряного захисту (ГПЗ) з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Такі бійці будуть отримувати відповідне забезпечення на рівні ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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Як буде реалізований проєкт

У міноборони наголошують, що проєкт закликаний створити ефективний механізм виявлення, супроводу та нейтралізації повітряних загроз. Для цього будуть залучатись підготовлені та мотивовані громадяни, групи яких сформують за територіальним принципом.

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До складу ГПЗ залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Також до складу подібних груп запросять тих, хто знає, як використовувати ударні БпЛА, засоби радіоелектронної боротьби, а також знається на системах штучного інтелекту.

В рамках проєкту врегульовано правовий механізм залучення приватних пілотованих літальних апаратів до системи ППО і процедури тимчасової реєстрації спрощено до 10 днів.

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Соціальні гарантії для учасників ГПЗ

Відповідно до гарантій, передбачених для військовослужбовців, включаючи грошове забезпечення, пільги та страхові виплати. Реалізація проєкту дозволить суттєво посилити територіальну протиповітряну оборону, підвищити бойову готовність і гнучкість реагування на загрози з повітря.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють масованих повітряних атак на міста України. У ніч проти неділі, 15 червня, Росія використала 194 дрони, якими атакувала нашу державу. Основним напрямком удару стала Полтавська область, зокрема місто Кременчук.

Також ми повідомляли, що протягом минулої доби російські війська вкотре атакували Харківську область, пошкодивши та зруйнувавши обʼєкти цивільної інфраструктури.