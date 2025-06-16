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Главная Мобилизация Добровольцев из ТРО могут мобилизовать в ПВО — какие условия

Добровольцев из ТРО могут мобилизовать в ПВО — какие условия

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Дата публикации 16 июня 2025 04:30
Минобороны хочет создать подразделения ПВО из тех, кто не подлежит мобилизации
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Как будет реализован проект Социальные гарантии для участников ГПЗ

Правительство Украины одобрило постановление о внедрении экспериментального проекта с целью формирования групп противовоздушной защиты (ГПЗ) из числа участников добровольческих формирований территориальных общин. Такие бойцы будут получать соответствующее обеспечение на уровне ВСУ.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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Как будет реализован проект

В Минобороны отмечают, что проект призван создать эффективный механизм выявления, сопровождения и нейтрализации воздушных угроз. Для этого будут привлекаться подготовленные и мотивированные граждане, группы которых сформируют по территориальному принципу.

В состав ГПЗ будут привлекаться добровольцы, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Также в состав подобных групп пригласят тех, кто знает, как использовать ударные БпЛА, средства радиоэлектронной борьбы, а также разбирается в системах искусственного интеллекта.

В рамках проекта урегулирован правовой механизм привлечения частных пилотируемых летательных аппаратов в систему ПВО и процедуры временной регистрации упрощены до 10 дней.

Социальные гарантии для участников ГПЗ

В соответствии с гарантиями, предусмотренными для военнослужащих, включая денежное обеспечение, льготы и страховые выплаты. Реализация проекта позволит существенно усилить территориальную противовоздушную оборону, повысить боевую готовность и гибкость реагирования на угрозы с воздуха.

Напомним, российские оккупанты не прекращают массированных воздушных атак на города Украины. В ночь на воскресенье, 15 июня, Россия использовала 194 дрона, которыми атаковала наше государство. Основным направлением удара стала Полтавская область, в частности город Кременчуг.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.

Минобороны ПВО мобилизация дроны война в Украине военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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