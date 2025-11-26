Відео
Додаткова відпустка для УБД — за яких умов надається

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 08:59
Оновлено: 09:12
За яких умов УБД можуть отримати додаткову відпустку — подробиці від МОУ
Військовий із посвідченням УБД. Фото ілюстративне: armyinform.com

В умовах воєнного стану військовослужбовці, які є учасниками бойових дій, щороку мають право на додаткову відпустку строком до двох тижнів. Ті ж, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною можуть щороку брати три додаткових тижні відпочинку. 

Про це 25 листопада повідомили в Міністерстві оборони України.

Додаткова відпустка для військовослужбовців

Рішення щодо надання відстрочки ухвалює командир військової частини на підставі рапорту бійця. При цьому він враховує необхідність виконання бойових завдань і оперативну обстановку. Також не можна, щоб одночасно не перебували на службі понад 30% від загальної кількості військовослужбовців відповідного підрозділу.

Додаткова відпустка безперервно триває впродовж 14 календарних днів, а для тих, хто має заслуги перед Батьківщиною — до 21 дня. Також до відпочинку можуть додати один або два дні, які потрібні бійцю для проїзду в межах України до місця, де він перебуватиме під час відпустки, та у зворотному напрямку. 

Якщо військовий упродовж року не використав додаткову відпустку, право на відпочинок не згорає — переходить на наступний рік. Коли ж боєць звільняється, за залишок днів відпустки йому надають грошову компенсацію. Винятком є ситуації, коли військового звільняють через службову невідповідність, обвинувальний вирок суду або систематичне порушення умов контракту.

"Після звільнення з військової служби та працевлаштування на цивільній посаді військовослужбовець продовжує мати право на таку (додаткову. — Ред.) відпустку за основним місцем роботи або за сумісництвом", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, військовослужбовці можуть отримати додаткову відпустку за окремі види служби та певні досягнення. Зокрема, йдеться про знищення ворожої техніки.

Також ми повідомляли, що в січні викладачів вишів відправлять у відпустки. Оплачувати цей відпочинок не планують.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
