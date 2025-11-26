При каких условиях УБД могут получить дополнительный отпуск — подробности от МОУ

Военный с удостоверением УБД. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях военного положения военнослужащие, которые являются участниками боевых действий, ежегодно имеют право на дополнительный отпуск сроком до двух недель. Те же, кто имеет особые заслуги перед Родиной могут ежегодно брать три дополнительных недели отдыха.

Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Дополнительный отпуск для военнослужащих

Решение о предоставлении отсрочки принимает командир воинской части на основании рапорта бойца. При этом он учитывает необходимость выполнения боевых задач и оперативную обстановку. Также нельзя, чтобы одновременно не находились на службе более 30% от общего количества военнослужащих соответствующего подразделения.

Дополнительный отпуск непрерывно длится в течение 14 календарных дней, а для тех, кто имеет заслуги перед Родиной — до 21 дня. Также к отдыху могут добавить один или два дня, которые нужны бойцу для проезда в пределах Украины к месту, где он будет находиться во время отпуска, и в обратном направлении.

Если военный в течение года не использовал дополнительный отпуск, право на отдых не сгорает — переходит на следующий год. Когда же боец увольняется, за остаток дней отпуска ему предоставляют денежную компенсацию. Исключением являются ситуации, когда военного увольняют из-за служебного несоответствия, обвинительного приговора суда или систематического нарушения условий контракта.

"После увольнения с военной службы и трудоустройства на гражданской должности военнослужащий продолжает иметь право на такой (дополнительный. — Ред.) отпуск по основному месту работы или по совместительству", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, военнослужащие могут получить дополнительный отпуск за отдельные виды службы и определенные достижения. В частности, речь идет об уничтожении вражеской техники.

Также мы сообщали, что в январе преподавателей вузов отправят в отпуска. Оплачивать этот отдых не планируют.