Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Дополнительный отпуск для УБД — при каких условиях дается

Дополнительный отпуск для УБД — при каких условиях дается

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 08:59
обновлено: 09:12
При каких условиях УБД могут получить дополнительный отпуск — подробности от МОУ
Военный с удостоверением УБД. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях военного положения военнослужащие, которые являются участниками боевых действий, ежегодно имеют право на дополнительный отпуск сроком до двух недель. Те же, кто имеет особые заслуги перед Родиной могут ежегодно брать три дополнительных недели отдыха.

Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Дополнительный отпуск для военнослужащих

Решение о предоставлении отсрочки принимает командир воинской части на основании рапорта бойца. При этом он учитывает необходимость выполнения боевых задач и оперативную обстановку. Также нельзя, чтобы одновременно не находились на службе более 30% от общего количества военнослужащих соответствующего подразделения.

Дополнительный отпуск непрерывно длится в течение 14 календарных дней, а для тех, кто имеет заслуги перед Родиной — до 21 дня. Также к отдыху могут добавить один или два дня, которые нужны бойцу для проезда в пределах Украины к месту, где он будет находиться во время отпуска, и в обратном направлении.

Если военный в течение года не использовал дополнительный отпуск, право на отдых не сгорает — переходит на следующий год. Когда же боец увольняется, за остаток дней отпуска ему предоставляют денежную компенсацию. Исключением являются ситуации, когда военного увольняют из-за служебного несоответствия, обвинительного приговора суда или систематического нарушения условий контракта.

"После увольнения с военной службы и трудоустройства на гражданской должности военнослужащий продолжает иметь право на такой (дополнительный. — Ред.) отпуск по основному месту работы или по совместительству", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, военнослужащие могут получить дополнительный отпуск за отдельные виды службы и определенные достижения. В частности, речь идет об уничтожении вражеской техники.

Также мы сообщали, что в январе преподавателей вузов отправят в отпуска. Оплачивать этот отдых не планируют.

отдых отпуск армия УБД военнослужащие военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации