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Додаткова відпустка для військового — хто і коли її надає

2 вересня 2024 17:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відпустка для військового - відпустка після хвороби - як оформити відпустку після хвороби
Українські військові. Фото: poltava.to
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці, які проходять лікування від серйозної хвороби, травм чи поранень, мають право на додаткову відпустку терміном до 30 діб. Це рішення ухвалює військово-лікарська комісія, зважаючи на стан військового після лікування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які перебувають у лавах Збройних сил України, мають право на додаткову відпустку.

Додаткова відпустка, зокрема, надається після лікування, якщо захворювання, травма чи поранення є достатньо важкими.

Юрій Айвазян наголосив, що військові мають у такій ситуації право на додаткову відпустку терміном до 30 діб.

Хто ухвалює рішення про додаткову відпустку

Адвокат пояснив, яка саме структура відповідає за рішення надати додаткову відпустку військовослужбовцю.

"30-денна відпустка надається за рішенням військово-лікарської комісії, враховуючи стан здоров'я військовослужбовця", — наголосив Айвазян.

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