Отпуск для военного - отпуск после болезни - как оформить отпуск после болезни

Украинские военные. Фото: poltava.to

Военнослужащие, проходящие лечение от серьезной болезни, травм или ранений, имеют право на дополнительный отпуск сроком до 30 суток. Это решение принимает военно-врачебная комиссия, учитывая состояние военного после лечения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на дополнительный отпуск.

Дополнительный отпуск, в частности, предоставляется после лечения, если заболевание, травма или ранение достаточно тяжелые.

Юрий Айвазян подчеркнул, что военные имеют в такой ситуации право на дополнительный отпуск сроком до 30 дней.

Кто принимает решение о дополнительном отпуске

Адвокат объяснил, какая именно структура отвечает за решение предоставить дополнительный отпуск военнослужащему.

"30-дневный отпуск предоставляется по решению военно-врачебной комиссии, учитывая состояние здоровья военнослужащего", — подчеркнул Айвазян.