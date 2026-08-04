Додаткові обстеження на ВЛК: до якої міри це ще законно та безпечно

Проходження ВЛК військовим та оформлення документів. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, фото з відкритих джерел

Любомир Кучер редактор, юрист

Члени військово-лікарської комісії наділені повноваженнями скеровувати військовозобов'язаних на додаткові обстеження для уточнення діагнозу. Водночас юристи попереджають, що призначення повторних навантажувальних тестів деяким пацієнтам не рекомендовані через ризики.

Коли повторна діагностика на ВЛК може зашкодити і суперечить нормам пояснили юристи на порталі Юрист.ua, передає Новини.LIVE.

Чи може лікар ВЛК вимагати повторного обстеження серця

Висновки військово-лікарської комісії щодо придатності особи до служби є базою для подальших рішень територіальних центрів комплектування під час загальної мобілізації. Проте стандартного медичного огляду для точної оцінки стану здоров'я вистачає не завжди, тому військовозобов'язані із серйозними захворюваннями періодично отримують направлення на дообстеження.

Законність та доцільність таких дій медиків роз'яснив юрист Владислав Дерій, відповідаючи на запит громадянина із серцево-судинною патологією.

Чоловік повідомив правозахисникам, що вже пройшов процедуру велоергометрії (ВЕМ) на базі профільного Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Оскільки пацієнт має ішемічну хворобу серця 3-го функціонального класу та переніс стентування, він поцікавився, чи мають представники комісії повноваження вимагати від нього повторного проходження ВЕМ.

Правник підтвердив таку можливість, наголосивши на незалежності фахівців під час медогляду.

"Так, він має таке право. Лікар ВЛК за законом є самостійним у прийнятті рішення. Якщо він вважає, що наданих документів недостатньо або вони мають суперечності, він може виписати направлення на додаткове обстеження", — зазначив фахівець.

Водночас Владислав Дерій наголосив на тому, що в цій конкретній ситуації рішення комісії про повторну діагностику може бути некоректним. Він зауважив, що проведення ще одного ідентичного стрес-тесту для людини зі складним діагнозом після оперативного втручання несе значні ризики.

"Оскільки Ви вже пройшли ВЕМ у профільному закладі найвищого рівня, призначення ще одного ідентичного обстеження протягом такого короткого терміну є недоцільним і може бути розцінене як затягування процесу. На додаток, навантажувальні тести (ВЕМ) для пацієнтів з ІХС 3 ФК після стентування мають проводитися з великою обережністю", — резюмував юрист.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та оформлення медичних висновків супроводжується низкою юридичних нюансів. Як пояснюють правознавці, затримки із затвердженням свідоцтва про хворобу не є підставою для того, щоб військовозобов'язаний самостійно ініціював повторний медогляд навіть у разі закінчення терміну дії попереднього висновку про непридатність.

Водночас юристи дали поради для діючих військовослужбовців, які потребують проходження ВЛК під час перебування у відпустці. Законознавці радять подавати на ім'я командира відповідний рапорт, до якого обов'язково слід додати наявні медичні документи, що обґрунтовують необхідність такого обстеження для отримання офіційного направлення.