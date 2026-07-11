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ВЛК військового у відпустці: хто має дати направлення

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 12:20
ВЛК військового у відпустці: хто має дати направлення
Військовий на ВЛК. Фото: "Інформатор". Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець має право на військово-лікарську комісію. Це можливо навіть під час відпустки. Направлення на таку ВЛК може видати як військова частина, так і територіальний центр комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК у мирний час і на війні

Одним із ключових елементів військового обліку є військово-лікарська комісія. ВЛК проходять громадяни, які перебувають на військовому обліку.

Процес ВЛК стосується як мирного часу, так і особливого періоду. Різниця лише у регулярності проходження комісії.

У мирний час ВЛК потрібно проходити раз на п’ять років. А під час війни періодичність проходження комісії різко зменшується, ВЛК стає щорічною.

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Хто має видати направлення на ВЛК військовому у відпустці

Військово-лікарську комісію проходять не тільки цивільні громадяни (військовозобов’язані). Право на ВЛК мають і діючі військовослужбовці ЗСУ.

До юристів звернувся військовий, який поцікавився, як можна пройти ВЛК, перебуваючи у відпустці. Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи це питання: "Надійніше буде, якщо направлення надасть військова частина. Для того треба подати рапорт командиру частини та додати до нього медичні документи, які підтверджують таку необхідність".

Айвазян пояснив, що теоретично можливо, що і ТЦК може надати направлення на ВЛК. Та, додав адвокат, "це скоріш за все у тому випадку, якщо Ви проходили лікування за направленням свого командира чи за рішенням ВЛК та стали б у відповідний ТЦК на тимчасовий облік".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли щорічне проходженням ВЛК для військових є законним.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що для того, аби пройти військово-лікарську комісію, військовому потрібно подати рапорт про стан здоров'я.

Військовослужбовці мають право ініціювати проходження військово-лікарської комісії. У випадку проблем зі здоров’ям потрібно подати рапорт на обстеження. А після обстеження та можливого лікування військовий може пройти ВЛК.

ВЛК ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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