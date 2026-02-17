Хто з військових має право на відпустки і чи є компенсація

Військовий обіймає жінку. Ілюстративне фото: АрміяInform

Українські військові мають право на додаткові відпустки, однак не всі ці відпустки однакові. Їхня тривалість і те, чи зберігається грошове забезпечення — залежать від статусу військового.

У Міноборони України на своєму сайті пояснили, хто і на яких умовах може скористатися додатковими днями відпочинку.

Які умови та чи є компенсація за додаткові відпустки

У міністерстві поінформували, що норми законодавства визначають перелік військовослужбовців, які можуть розраховувати на додаткову відпустку і за ким саме зберігається за ними грошового забезпечення на цей період. Детальніше нижче:

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни — ці категорії мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки щороку. За час такої відсутності заробітна плата за ними зберігається.

— ці категорії мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки щороку. За час такої відсутності заробітна плата за ними зберігається. особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — можуть скористатися додатковою відпусткою тривалістю до трьох 3 на рік у зручний для себе період. Водночас така відпустка надається без виплати грошового забезпечення.

— можуть скористатися додатковою відпусткою тривалістю до трьох 3 на рік у зручний для себе період. Водночас така відпустка надається без виплати грошового забезпечення. учасники війни — для них передбачено до 2 тижнів додаткової відпустки на рік. Оплата на цей час не здійснюється.

"Таким чином, перед оформленням додаткової відпустки військовослужбовцям варто враховувати не лише її тривалість, а й те, чи передбачена оплата на час відсутності", — наголосили у відомстві

Які особливості надання додаткових відпустки під час воєнного стану

На період дії воєнного стану такі відпустки військовим (крім тих, хто проходить базову військову службу) надаються за погодженням командира (начальника) військової частини.

Час, необхідний для проїзду територією України, додається окремо — до двох діб в один бік — і не включається до загальної тривалості самої відпустки.

Чи є компенсація при звільненні

Хто отримує гроші у разі звільнення зі служби. Фото: Міноборони України

Під час звільнення зі служби військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки. Водночас право на такі виплати залежить від її виду: компенсація передбачена лише за ті відпустки, які надаються із збереженням грошового забезпечення.

Оскільки додаткові відпустки для учасників війни та осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною не передбачає збереження виплат, то грошова компенсація за них у разі звільнення не нараховується.

