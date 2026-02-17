Кто из военных имеет право на отпуска и есть ли компенсация

Военный обнимает женщину. Иллюстративное фото: АрмияInform

Украинские военные имеют право на дополнительные отпуска, однако не все эти отпуска одинаковы. Их продолжительность и то, сохраняется ли денежное обеспечение - зависят от статуса военного.

В Минобороны Украины на своем сайте объяснили, кто и на каких условиях может воспользоваться дополнительными днями отдыха.

Какие условия и есть ли компенсация за дополнительные отпуска

В министерстве проинформировали, что нормы законодательства определяют перечень военнослужащих, которые могут рассчитывать на дополнительный отпуск и за кем именно сохраняется за ними денежное обеспечение на этот период. Подробнее ниже:

участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны — эти категории имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска ежегодно. За время такого отсутствия заработная плата за ними сохраняется.

— эти категории имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска ежегодно. За время такого отсутствия заработная плата за ними сохраняется. лица с особыми заслугами перед Родиной — могут воспользоваться дополнительным отпуском продолжительностью до трех 3 в год в удобный для себя период. При этом такой отпуск предоставляется без выплаты денежного обеспечения.

— могут воспользоваться дополнительным отпуском продолжительностью до трех 3 в год в удобный для себя период. При этом такой отпуск предоставляется без выплаты денежного обеспечения. участники войны — для них предусмотрено до 2 недель дополнительного отпуска в год. Оплата на это время не осуществляется.

"Таким образом, перед оформлением дополнительного отпуска военнослужащим следует учитывать не только его продолжительность, но и то, предусмотрена ли оплата на время отсутствия", — отметили в ведомстве

Какие особенности предоставления дополнительных отпуска во время военного положения

На период действия военного положения такие отпуска военным (кроме тех, кто проходит базовую военную службу) предоставляются по согласованию командира (начальника) воинской части.

Время, необходимое для проезда по территории Украины, добавляется отдельно - до двух суток в одну сторону — и не включается в общую продолжительность самого отпуска.

Есть ли компенсация при увольнении

Кто получает деньги в случае увольнения со службы. Фото: Минобороны Украины

При увольнении со службы военнослужащие могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. В то же время право на такие выплаты зависит от его вида: компенсация предусмотрена только за те отпуска, которые предоставляются с сохранением денежного обеспечения.

Поскольку дополнительные отпуска для участников войны и лиц с особыми заслугами перед Родиной не предусматривают сохранения выплат, то денежная компенсация за них в случае увольнения не начисляется.

